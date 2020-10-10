Возле «Сибирского Молла» достроили маленький дом — ради него снесли недостроенную гостиницу

ГК «Расцветай» достроила 8-этажный дом возле «Сибирского Молла»
ГК «Расцветай» получила разрешение на ввод 8-этажного дома на улице Федосеева, 14 — документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Дом сдали досрочно — его построили быстрее на три месяца. В нём всего 74 квартиры, они расположены с первого по восьмой этаж. Из-за малого числа квартир застройщик позиционирует его как клубный. Большая часть — однокомнатные, есть также 1-, 2- и 3-комнатные студии. По информации застройщика, площадь квартир по проекту варьируется от 33 до 84 кв. м. Самая дешёвая квартира из оставшихся в продаже стоит 3,5 млн рублей, самая дорогая — 7,2 млн рублей.
Под домом есть двухуровневая парковка на 23 автомобиля, двор для машин закрыт. На сайте застройщика указано, что машиноместо на парковке можно купить за 750 тысяч рублей.
Жилой дом ГК «Расцветай» построила на месте одноэтажной гостиницы на 8 номеров, которую построила компания «Строительный проспект». Здание было введено в эксплуатацию в 2014 году, и с тех пор было выставлено на продажу, пока участок с ним не приобрела компания, аффилированная с ГК «Расцветай».
Ранее в Октябрьском районе достроили дом «Революция» — во дворе там поставили беседку с зарядкой для смартфонов.