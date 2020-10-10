Возле «Сибирского Молла» достроили маленький дом — ради него снесли недостроенную гостиницу

ГК «Расцветай» получила разрешение на ввод 8-этажного дома на улице Федосеева, 14 — документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.



Дом сдали досрочно — его построили быстрее на три месяца. В нём всего 74 квартиры, они расположены с первого по восьмой этаж. Из-за малого числа квартир застройщик позиционирует его как клубный. Большая часть — однокомнатные, есть также 1-, 2- и 3-комнатные студии. По информации застройщика, площадь квартир по проекту варьируется от 33 до 84 кв. м. Самая дешёвая квартира из оставшихся в продаже стоит 3,5 млн рублей, самая дорогая — 7,2 млн рублей.

