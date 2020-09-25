Коронавирус подкосил: в центре Новосибирска стали открыто продавать целые здания — их больше, чем кажется

Топ-9 бизнес-центров в центре Новосибирска от 50 до 350 миллионов рублей
2020 год сильно изменил образ жизни людей и вообще взгляд на вещи. Многие компании как вывели своих сотрудников на удалёнку, так и оставили их там. С одной стороны, это выгодно для предпринимателей: такая экономия на рабочих местах. С другой стороны, многим людям так даже удобнее. В итоге немало офисных площадей в крупных городах оказались невостребованными. Часть компаний и вовсе свернула бизнес, а кому-то нужно срочно выплатить долги. Причины могут быть разные, но в результате в Новосибирске даже в самом центре города легко найти в продаже целые бизнес-центры, а не только отдельные офисы. Журналист НГС Лиза Пичугина выбрала самые интересные варианты, а эксперты объяснили, что сегодня происходит с рынком и будут ли офисы востребованы потом.
В стране в 2020 году разом оказались не востребованы офисы, особенно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, — это 24 сентября во время пресс-конференции в Новосибирске заметил президент банка «Открытие» Михаил Задорнов.
В нашем городе этот рынок никогда не был особенно развитым: новые офисные центры в городе строят редко и в небольших объёмах. Из-за этого, в частности, спрос на офисы в городе достаточно активный — особенно если речь идёт о современных бизнес-центрах.
— У нас офисы инвесторы не любят — любят торговую недвижимость. В Москве построили очень много современной качественной офисной недвижимости, и там продажа офисов и офисных блоков класса «А» очень развита. В Новосибирске — нет, — говорит владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров. — Есть какие-то штучные рантье, которые готовы скупать дешёвые офисные здания, вкладываться в них, реконструировать и превращать в арендные муравейники, — таких компаний очень немного.
При этом в центре города легко можно купить (при наличии средств, разумеется) целое офисное здание.
Красный проспект, 17/2: продолжение «Айсберга» за 350 миллионов
Вариант на Красном проспекте — самый дорогой и один из самых новых: в объявлении указано, что стройка закончилась во 2-м квартале 2020 года. При этом продавать его начали ещё до завершения строительства. Но если тогда только за 3 офисных этажа площадью чуть больше 3 тысяч кв. м просили 300 миллионов, теперь за 350 продают все 6: вместе со встроенной трёхуровневой парковкой на 90 мест, эксплуатируемой кровлей и положительным решением экспертизы для надстройки ещё трёх этажей.
Впрочем, парковку и офисы можно разделить и купить по отдельности, можно выкупить офисный этаж — вариантов много.
У здания два входа: один с улицы, другой — через соседний «Айсберг», с Красного проспекта. Назначение у здания универсальное: владелец предлагает использовать его как офисное, использовать для клиники или хостела. На одном из этажей сегодня работает фитнес-центр.
Потанинская, 3а: скрытое советское наследие за 250 миллионов
Бизнес-центр, кажется, помнящий если не Хрущёва, то Брежнева, находится во дворах центра города. Четыре этажа с цоколем общей площадью 1755 кв. м, собственной небольшой парковкой до 20 мест и участком в 1,4 тысячи кв. м оценили в 250 миллионов рублей — это второе по стоимости отдельно стоящее здание в центре.
В объявлении указано, что в небольшом бизнес-центре установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, а у некоторых помещений в цоколе и на первом этаже есть собственные выходы на улицу.
«Имеются два кабинета для руководителей с конференц-залом, отдельными туалетами и душевыми комнатами на 2-м и 3-м этажах», — добавляет продавец.
Александр Назаров вспомнил, что здание пытаются продать уже несколько лет, но цена на него остаётся завышенной: по его мнению, с учётом современных требований его нельзя отнести даже к классу «С».
— Это здание всегда попадается мне на глаза, и я думаю, что оно переоценено раза в два как минимум. Но самое интересное: не обязательно, что, подешевев в два раза, оно будет продано, — заметил эксперт. — Оно должно стоить 20–30 тысяч за квадрат, даже при учёте, что оно в центре, потому что туда надо будет ещё столько же на квадрат вложить.
Каменская, 64а: mid-century за 199 миллионов
Ещё один «советский бизнес-центр» продают за стадионом «Спартак». В объявлении не указан точный адрес, но по фотографиям здания и планировке каждый, кто проходил мимо и тем более был внутри, его легко узнает.
4-этажное здание построено в 1958 году, его площадь — 2650 кв. м. Земельный участок под зданием в собственности, его площадь — 1608 кв. м, на территории есть своя огороженная парковка.
Здание не пустует, а управляет им (как минимум арендой офисов) компания «БизнесПлощадь»: в её ведении ещё и здания на Державина, 28, Фрунзе, 96 и Богдана Хмельницкого, 60/2, а также небольшой и относительно новый бизнес-центр на улице 9 Ноября, 14.
Инская, 4: из фабрики в бизнес-центр за 150 миллионов
На Инской продают целый имущественный комплекс «Новосибхлеба», построенный в 1980 году. На участке в 52 сотки находятся большое трёхэтажное кирпичное здание площадью почти 3 тысячи кв. м, здание такой же высоты, но меньше почти в 6 раз и постройка площадью 218 квадратов.
Электричеством здание обеспечивает собственная трансформаторная подстанция, кроме того, к нему подведён газ.
Вид у здания неважный: по периметру его кирпичный фасад с осыпавшейся штукатуркой стянут железными обручами, а в одном из бывших цехов, как написал на сервисе Flamp новосибирец с ником Hitman Ww, провалилась крыша. А вот земля может оказаться ценной. Вместе со зданием за неё просят 150 миллионов рублей.
Максима Горького, 75/1: соседство с полицией за 120 миллионов
Адрес этого небольшого бизнес-центра в объявлении тоже не указан, но по фото легко можно узнать одно из плотно пристроенных друг к другу зданий на углу улиц Серебренниковская и Максима Горького — рядом с главным управлением МВД по Новосибирской области. В нём даже не сразу можно угадать отдельно стоящее здание — так близко оно с соседями.
На 5 этажей здесь всего 690 кв. м. В будущих офисах уже есть базовый ремонт, есть сигнализация, вентиляция и счётчики. И даже арендаторы: здесь уже работает студия красоты, а один из офисов занимает страховое агентство.
Коммунистическая, 52: шик и купидоны на крыше за 85 миллионов
Ещё одно надёжное соседство — у небольшого офисного центра на улице Коммунистической, 52: прямо напротив находится управление ФСБ по Новосибирской области.
Сегодня в относительно новом здании в справочнике 2ГИС указан только один арендатор — салон свадебных и вечерних платьев, продавец указывает ещё IT-компанию. В своё время здесь работали интерьерные салоны и дорогой бар — последний по решению властей два года назад лишился летней веранды, а после съехал.
Всего в здании 3 этажа и подвал общей площадью 511 кв. м. В подвале, указано в объявлении, оборудована кухня для ресторана. В здании сделали дизайнерский ремонт, перед ним есть оформленная парковка на 5 автомобилей, а площадь земли в собственности — 212 кв. м.
Революции, 4/1: тихий центр за 75 миллионов
В объявлении тип этого здания почему-то указан как жилой дом, но на самом деле это небольшой офисный центр, в котором помещения на первом и третьем этажах занимают компании со звучными названиями «Роспромбезопасность» и «Роспромэкология».
В здании есть цоколь и подвал, его общая площадь — 780 кв. м. Участок под зданием — 550 кв. м земли в тихом центре — продаётся вместе с ним, перед офисным центром есть парковка, внутри — ремонт. Здание относительно новое, и в нём есть приточно-вытяжная вентиляция — то, чего часто не хватает советским институтам с кабинетной системой, которые после перестройки переквалифицировались в бизнес-центры, заметил Александр Назаров.
Фабричная, 19а: яркий особняк за 50 миллионов
Это пятиэтажное здание в объявлении гордо именуют особняком — именно так оно, впрочем, и выглядит, привлекая внимание ярким цветом фасадов и богатым декором. Хотя территориально оно находится в центре, пешая доступность у него не такая, как у других вариантов: придётся перейти железную дорогу и загруженную улицу. Зато в нём красивый вид на реку, будто парирует продавец в объявлении.
Площадь здания — чуть больше тысячи квадратов, территория по периметру огорожена, во дворе в дополнение к парковочным местам есть небольшой гараж. Все помещения здесь сданы в аренду, поэтому владелец предлагает его и как действующий бизнес.
Сибирская, 35/1: офисы со сложной судьбой за 48 миллионов
Это небольшое здание пристроено к жилому дому, который строили почти четверть века. На этапе строительства в нём планировали открыть детский клуб, но сегодня здание пустует и выставлено на продажу.
Его площадь — 747 кв. м, под крышей расположена мансарда, внизу — цоколь. К зданию прилегает парковка примерно на 10 автомобилей.
«Новое здание 2018 года постройки, подойдет под офис компании, медцентр, детский центр, гостиницу», — предполагает продавец.
По словам Александра Назарова, варианты, которые находятся в открытой продаже, — лишь вершина айсберга: в последнее время объектов на рынке становится всё больше.
— Рынок живой и динамичный, и люди, которые вкладываются в недвижимость, всегда закладывают вероятность продажи, потому что деньги должны вертеться. У нас много объектов, которые находятся в закрытой продаже, которые люди не хотят афишировать из-за возможного репутационного ущерба, — пояснил владелец компании Nazarov&Partners. — А я, понимая, что у меня есть заказчик, могу прийти к собственнику и предложить продать здание. И с какой-то долей вероятности он его продаст.
И хотя офисы не пользуются популярностью у инвесторов, особенно сейчас — сегодня в почёте торговая и складская недвижимость, в Новосибирске уже начал формироваться дефицит качественных офисных площадей: новые офисы в городе почти не строят, а уже существующие очень быстро устаревают.
В разгар пандемии НГС делал подборку готового бизнеса в продаже, хотя некоторые продавались и до коронавирусного кризиса.
А вот так весной выглядели офисы крупных компаний в Новосибирске — пожалуй, в них до сих пор вернулись не все сотрудники.