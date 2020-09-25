Коронавирус подкосил: в центре Новосибирска стали открыто продавать целые здания — их больше, чем кажется

В стране в 2020 году разом оказались не востребованы офисы, особенно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, — это 24 сентября во время пресс-конференции в Новосибирске заметил президент банка «Открытие» Михаил Задорнов.



В нашем городе этот рынок никогда не был особенно развитым: новые офисные центры в городе строят редко и в небольших объёмах. Из-за этого, в частности, спрос на офисы в городе достаточно активный — особенно если речь идёт о современных бизнес-центрах.



— У нас офисы инвесторы не любят — любят торговую недвижимость. В Москве построили очень много современной качественной офисной недвижимости, и там продажа офисов и офисных блоков класса «А» очень развита. В Новосибирске — нет, — говорит владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров. — Есть какие-то штучные рантье, которые готовы скупать дешёвые офисные здания, вкладываться в них, реконструировать и превращать в арендные муравейники, — таких компаний очень немного.



При этом в центре города легко можно купить (при наличии средств, разумеется) целое офисное здание.

