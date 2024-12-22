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Политика США ударили по столице Йемена — городу с 3,5 млн жителей. Видео мощных взрывов

США ударили по столице Йемена — городу с 3,5 млн жителей. Видео мощных взрывов

Той же ночью Йемен атаковал Тель-Авив.

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1 комментарий

Видео атак

Источник:

В Сане, столице Йемена, в ночь на 21 декабря прозвучали мощные взрывы. По городу нанесла удары коалиция США и Британии.

Командование воздушных сил США объяснило, что были нанесены «точечные авиаудары по ракетным складам и командно-диспетчерскому пункту» (цитата по ТАСС). По их данным, пунктом управляли хуситы.

Также в заявлении утверждается, что в этом здании работал центр, координирующий нападения хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море.

Информации о погибших и пострадавших в результате атаки нет. Ранее Йемен нанес ракетный удар по израильскому Тель-Авиву, пострадали 30 человек.

С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. Атаки начались после обострения конфликта в секторе Газа — тогда движение предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля. Также хуситы пообещали не пускать суда, связанные с Израилем, через воды Красного моря. Атаки обещали продолжать, пока операция Израиля в Газе не прекратится.

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Йемен США Взрывы Удар
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Комментарии
2
Гость
25 минут
Обмылок открыл ящик Пандоры....
Гость
1 минута
Ваще не трогает. Они там по жизни будут воевать.
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