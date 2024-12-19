Путина спросили, даст ли он политическое убежище Зеленскому в России, — ответ президента

— Не думаю, что оно понадобится. Вполне вероятно, я не знаю, как он будет поступать. Вполне вероятно, что он так же, как и другие люди из высшего политического руководства Украины — они выехали за рубеж, и вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он, извините, так вдруг неожиданно как черт из табакерки появился где-то и сказал: «Мне нужно политическое убежище». Россия никому не отказывает, — подчеркнул президент.