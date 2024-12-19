Путин объяснил, почему никогда не обзывается в ответ на оскорбления

Владимир Путин уверен, что у него нет необходимости отвечать на оскорбления Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин заявил, что никогда в ответ на оскорбления не обзывается, потому что у него и без бранных слов достаточно аргументов. Так президент ответил сегодня, 19 декабря, во время прямой линии.

— Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил: «Кто как обзывается, тот, так и называется». Делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию, — подчеркнул Владимир Путин.

Мы ведем онлайн-трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным.