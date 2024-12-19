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Политика Итоги с Путиным Путин перечислил людей, с которыми бы хотел попить чай

Путин перечислил людей, с которыми бы хотел попить чай

В списке оказалось немало известных личностей

488
7 комментариев

Президент хочет больше проводить времени с близкими

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Владимир Путин перечислил людей, с которыми бы хотел выпить чай — такой вопрос прозвучал сегодня, 19 декабря, во время прямой линии.

— Хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими мне людьми, и чайку с ними выпить, — заявил президент.

Среди ушедших из жизни лидеров президент отметил канцлера ФРГ Гельмута Коля.

— Я имел удовольствие с ним беседовать. Это был крупный политический деятель. Я с интересом вспоминаю многие наши разговоры. Они были очень полезны, — подчеркнул Владимир Путин.

Еще один человек в списке — президент Франции Жак Ширак, который умер в 2019 году.

— Он был энциклопедист. Что не спросишь — все знает. На все у него было свое мнение. Был корректный, галантный человек. Я у него тоже многому научился. Манеры, его поведение, интеллигентность. Очень деятельным был Сильвио Берлускони. Несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем в итальянском обществе симпатию к России. Как и у нас есть симпатия к Италии. Они были личности с собственным мнением. И концентрировались на укрепление суверенитета собственных стран.

Владимир Путин подчеркнул, что у него теплые отношения с лидерами Китая и Индии.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

Президент России Владимир Путин уже три часа подводит итоги года. Начал свое выступление он с экономических вопросов и продолжил темой СВО. Не обошлось без вопросов и о новой ракете «Орешник».

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Комментарии
7
275006922
30 минут
Весь мир в ожидании когда он отойдет... к своим друзьям. Его там тоже заждались 🤙
Гость
26 минут
Умных, мудрых, критически мыслящих, адекватных, воспитанных людей мало в мире. Да и в России тоже.
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