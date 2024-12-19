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Политика Итоги с Путиным Владимир Путин поблагодарил Собчак во время прямой линии — объясняем, за что

Владимир Путин поблагодарил Собчак во время прямой линии — объясняем, за что

Сегодня президент отвечает на вопросы СМИ и граждан

686
2 комментария

Ксении Собчак удалось задать вопрос

Источник:

Владимир Путин поблагодарил Ксению Собчак во время прямой линии сегодня, 19 декабря, за ее проект по помощи людям из Белгородской и Курской областей. Она объяснила, что волонтерам удалось помочь более 600 семьям, но нужен единый канал для взаимосвязи и работы по этому направлению.

— Спасибо за то, что вы это делаете, — сказал Владимир Путин. — Хочу всем волонтерам сказать спасибо. Они собой рискуют. Подумаю, каким образом объединить эти усилия. Но постановка вопроса абсолютна правильная.

Источник:

Мы ведем онлайн-трансляцию с итогов года с Владимиром Путиным.

Сегодня президент обвинил Google в замедлении YouTube.

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Комментарии
2
Гость
28 минут
Юрий Шутов, бывший «правой рукой» Собчака до Путина, возомнил себя крутым контрразведчиком и стал копать под своего «патрона», и накопал многое. В частности, он раскопал прямые доказательства связи Собчака и ЦРУ
Гость
42 минуты
А что случилось в Курской и Белгородской области? Разве там не стабильность?
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