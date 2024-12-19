Владимир Путин поблагодарил Собчак во время прямой линии — объясняем, за что

Ксении Собчак удалось задать вопрос Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин поблагодарил Ксению Собчак во время прямой линии сегодня, 19 декабря, за ее проект по помощи людям из Белгородской и Курской областей. Она объяснила, что волонтерам удалось помочь более 600 семьям, но нужен единый канал для взаимосвязи и работы по этому направлению.

— Спасибо за то, что вы это делаете, — сказал Владимир Путин. — Хочу всем волонтерам сказать спасибо. Они собой рискуют. Подумаю, каким образом объединить эти усилия. Но постановка вопроса абсолютна правильная.

Источник: Ruptly

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