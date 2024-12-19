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Политика Итоги с Путиным «Нужно не допускать таких проколов»: Владимир Путин высказался об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

«Нужно не допускать таких проколов»: Владимир Путин высказался об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

Президент ответил на вопрос во время прямого эфира

481
11 комментариев

Владимир Путин уверен, что подобные убийства — это террористические атаки

Источник:

Владимир Путин заявил, что убийство генерала-лейтенанта Кириллова — недоработка правоохранительных органов. На вопрос он ответил сегодня, 19 декабря, во время прямой линии.

— Устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным и не только на военнослужащих. Я уже говорил — и на журналистов, общественных деятелей. Достаточно вспомнить убийство Дугиной. Ну что это такое, — отметил Владимир Путин. — Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, и значит, что наши специальные службы пропускают эти удары. Наши правоохранительные службы пропустили эти удары. Нужно совершенствовать работу и не допускать таких проколов.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

Президент России Владимир Путин уже три часа подводит итоги года. Начал свое выступление он с экономических вопросов и продолжил темой СВО. Не обошлось без вопросов и о новой ракете «Орешник».

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Комментарии
13
АнатолийG
32 минуты
Понятненько. Убийство командующего целым родом войск в центре Москвы - это у нас теперь не более чем "прокол".
Гость
1 час
По версии ФСБ беспилотный боевой самокат был запущен с Узбекско-Украинской границы. Был успешно сбит средствами ПВО на приграничной территории. Генерал был поражён упавшими обломками.
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