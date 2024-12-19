НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

ю-в.

 756мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Политика Итоги с Путиным Путин заявил, при каких условиях и с кем готов вести переговоры о мире с Украиной

Путин заявил, при каких условиях и с кем готов вести переговоры о мире с Украиной

Президент высказался и о ситуации с РПЦ

1 662
14 комментариев

Путин считает, что сейчас на Украине происходит растерзание церкви

Источник:

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что подписывать любые документы Россия будет только с легитимной властью на Украине. Он объяснил, что в конституции этой страны нет указаний на продление полномочий президента даже при военном положении. Поэтому легитимной сейчас остается только Рада и ее председатель, а не Владимир Зеленский.

— Государственное устройство таково, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то все это теряет легитимность. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными — с Радой и главой Рады. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин.

Источник:

Так же президент высказался о ситуации с РПЦ.

— То, что происходит с РПЦ на Украине — это уникальная вещь. Это вопиющее нарушение прав верующих. Растерзание церкви на глазах всего мира. И все в мире предпочитают не замечать. Это еще аукнется, — уверен президент. — Это же даже не атеисты эти люди. Это люди вообще без всякой веры. Безбожники. Люди без роду, без племени. Им ничего не дорого. Удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж. Когда-нибудь они вспомнят об этом.

Мы ведем онлайн-трансляцию с итогов года с Владимиром Путиным.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Прямой эфир Президент России
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
265889986
1 час
В конституции нет указаний , изменяют ,нет?
АнатолийG
7 минут
Кто всё начал, тому и ответ держать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление