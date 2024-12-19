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Политика Итоги с Путиным «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Владимир Путин ответил на вопрос о слабости России

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Владимир Путин ответил на вопрос о слабости России

А также высказался о смерти генерала Кириллова

689
14 комментариев

Владимир Путин уверен, что Россия — сильная страна

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Владимир Путин в ходе прямой линии сегодня, 19 декабря, отвечая на вопрос о слабости России, процитировал Марка Твена знаменитой фразой: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

А также высказался об убийстве генерала Кириллова.

— Вы косвенно признали, что это теракт. Убийство особо опасным способом. Киев неоднократно совершал такие преступления. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Я благодарен хотя бы за то, что это вспомнили, — подчеркнул Владимир Путин.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Комментарии
15
Гость
50 минут
Журналистов опустил? Поделом.
Гость
37 минут
Там один американский журналист? Или есть ещё?
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