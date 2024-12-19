«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Владимир Путин ответил на вопрос о слабости России

Владимир Путин в ходе прямой линии сегодня, 19 декабря, отвечая на вопрос о слабости России, процитировал Марка Твена знаменитой фразой: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

— Вы косвенно признали, что это теракт. Убийство особо опасным способом. Киев неоднократно совершал такие преступления. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Я благодарен хотя бы за то, что это вспомнили, — подчеркнул Владимир Путин.