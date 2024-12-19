Глава департамента молодежной политики Сергей Федорчук уходит в отставку

Глава департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук покидает должность. Об этом чиновник сообщил корреспонденту НГС, не уточнив, в какой срок это произойдет.
— Всё узнаете в свое время, — кратко прокомментировал он.
В правительстве Новосибирской области НГС подтвердили, что Сергей Федорчук покидает должность, он увольняется с завтрашнего дня.
Сергей Федорчук руководил департаментом молодежной политики с лета 2023 года. Структуру создали в тот же период — чиновник возглавил ее после шести лет работы на посту министра образования Новосибирской области.
В сентябре прошлого года Министерство образования региона возглавила Мария Жафярова.