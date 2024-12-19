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Политика Глава департамента молодежной политики Сергей Федорчук уходит в отставку

Глава департамента молодежной политики Сергей Федорчук уходит в отставку

Чиновник занимал должность начальника департамента в новосибирском правительстве чуть больше года

3 591
84 комментария

Ранее Сергей Федорчук шесть лет возглавлял Министерство образования Новосибирской области

Источник:

Глава департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук покидает должность. Об этом чиновник сообщил корреспонденту НГС, не уточнив, в какой срок это произойдет.

— Всё узнаете в свое время, — кратко прокомментировал он.

В правительстве Новосибирской области НГС подтвердили, что Сергей Федорчук покидает должность, он увольняется с завтрашнего дня.

Сергей Федорчук руководил департаментом молодежной политики с лета 2023 года. Структуру создали в тот же период — чиновник возглавил ее после шести лет работы на посту министра образования Новосибирской области.

В сентябре прошлого года Министерство образования региона возглавила Мария Жафярова.

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Комментарии
84
Гость
1 час
И какие результаты деятельности? Просто посидел?
Гость
1 час
Отправьте его в школу работать, а то там учителей не хватает.
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