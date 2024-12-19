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Политика Очередной поселок может исчезнуть с карт Новосибирской области — там никто не живет 16 лет

Очередной поселок может исчезнуть с карт Новосибирской области — там никто не живет 16 лет

В поселке нет водоснабжения и работы

558
1 комментарий

Поселок находится в Каргатском районе

Источник:

Поселок Барановский может исчезнуть с карт Новосибирской области. Законопроект о его упразднении рассмотрели на сессии Заксобрания сегодня, 19 декабря.

Пока законопроект рассмотрели в первом чтении. Внести поправки можно до 28 декабря. Поселок Барановский находится на территории Первомайского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Елена Обухова, глава Первомайского сельсовета, сообщила, что в поселке нет производств, социально-культурных объектов и водоснабжения.

— С 2008 года по настоящее время не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, — добавила глава сельсовета.

Депутат от КПРФ Роман Яковлев отметил, что вторую сессию подряд вынуждены принимать решение об упразднении населенного пункта. Депутат предложил посмотреть в следующем году, сколько всего поселков в регионе находятся в таком же положении.

На этой неделе депутаты уже рассматривали законопроект в первом чтении об упразднении деревни Абрамовка.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
" Планета Шелезяка: - воды нет - растительности нет - заселена роботами .. "
Гость
7 минут
Да и не нужны все эти поселки! Переселить всех жителей в Матрешкин двор, Чистую слободу, МЖК.... Места всем хватит. Застройщики постараются.
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