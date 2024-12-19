Очередной поселок может исчезнуть с карт Новосибирской области — там никто не живет 16 лет

Поселок находится в Каргатском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поселок Барановский может исчезнуть с карт Новосибирской области. Законопроект о его упразднении рассмотрели на сессии Заксобрания сегодня, 19 декабря.

Пока законопроект рассмотрели в первом чтении. Внести поправки можно до 28 декабря. Поселок Барановский находится на территории Первомайского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Елена Обухова, глава Первомайского сельсовета, сообщила, что в поселке нет производств, социально-культурных объектов и водоснабжения.

— С 2008 года по настоящее время не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, — добавила глава сельсовета.

Депутат от КПРФ Роман Яковлев отметил, что вторую сессию подряд вынуждены принимать решение об упразднении населенного пункта. Депутат предложил посмотреть в следующем году, сколько всего поселков в регионе находятся в таком же положении.