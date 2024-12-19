Дефицит почти 35 миллиардов: в Новосибирской области приняли бюджет на 2025 год — на что потратят больше всего денег

Бюджет приняли сегодня, 19 декабря Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирской области приняли бюджет на 2025 год и плановые 2026–2027 года. Сегодня, 19 декабря, на сессии Заксобрания, проект рассмотрели в третьем чтении. В следующем году он выйдет дефицитным, кроме того, стало известно, что правительство решило много средств выделить на транспорт в Новосибирске.

Дефицит в 33 миллиарда

В следующем году расход будет 360 миллиардов рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирской области в ближайшие три года планируется дефицитный бюджет.

В следующем году, по плану, будет 325,5 миллиардов рублей доход региона, а расход составит 360,4 миллиарда рублей. Дефицит бюджета 34,8 миллиарда рублей. Это меньше, чем в 2024 году — тогда дефицит бюджета достиг 39,5 миллиардов рублей.

Тем не менее, дефицит бюджетов на 2026 и на 2027 года сейчас запланирован на суммы меньше 4 миллиардов рублей.

Приоритетные расходы увеличились почти на 39 миллиардов рублей Источник: Сессия Заксобрания











Министр финансов Виталий Голубенко отметил, что основополагающие принципы распределения расходов в регионе фундаментальные и примерно повторяются из года в год. Это защита покупательной способности зарплат работников бюджетной сферы, социальные выплаты, обеспечение нужд СВО, также обеспечение национальных проектов.

— В отношении программы капитального строительства упор сделан в бюджете на завершение проектов начатого строительства, — добавил Виталий Голубенко.

Больше 900 миллионов уйдет на строительство и ремонт автомобильных дорог Источник: Сессия Заксобрания











На поддержку Новосибирска 7 миллиардов рублей и большая часть их пойдет на приобретение пассажирского транспорта.

На что выделяют деньги федералы

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по видеосвязи отметил, что в федеральном бюджете в 2025 году выделят деньги Новосибирской области. В том числе выделяются средства более 5,5 миллиардов рублей на три года на продолжение строительства детского реабилитационного центра.

Почти 9,5 миллиардов предусматривается на продолжение реконструкции комплекса Толмачево. На Чуйский тракт выделяется более 3 миллиардов рублей. На СКИФ в 2025 году заложено более 3 миллиардов рублей. Также 1 миллиард рублей выделяется на развитие производства беспилотников, а 3 миллиарда рублей на строительство дорог. 1,6 миллиарда рублей предусмотрено на питание младшеклассников и 3 миллиарда рублей на премии за классное руководство.

Почти один миллиард пойдет на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса.

— Наша с вами задача при формировании регионального бюджета проконтролировать, чтобы все средства, которые получаются из федерального бюджета дошли до конечного получателя. И чтобы все запланированное, было реализовано, — добавил Александр Жуков.