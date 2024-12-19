Началась прямая линия с Владимиром Путиным — президенту поступило больше двух миллионов вопросов

Обычно мероприятие длится дольше трех часов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Началась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным — сегодня, 19 декабря, он подводит итоги года, а также отвечает на вопросы СМИ и граждан. Обычно мероприятие длится дольше трех часов.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на 16 декабря поступило более 1,1 миллиона обращений, сообщается в официальной группе программы. Операторы приняли более 622,1 тысячи звонков и 240,9 тысячи СМС. К 19 декабря количество вопросов увеличилось — их стало больше двух миллионов.

Больше всего вопросов, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поступало от женщин. Есть вопросы даже от детей. На них обратят внимание, но не гарантируют выполнить все просьбы маленьких россиян.