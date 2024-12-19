Началась прямая линия с Владимиром Путиным — президенту поступило больше двух миллионов вопросов

Началась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным — сегодня, 19 декабря, он подводит итоги года, а также отвечает на вопросы СМИ и граждан. Обычно мероприятие длится дольше трех часов.
Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.
В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на 16 декабря поступило более 1,1 миллиона обращений, сообщается в официальной группе программы. Операторы приняли более 622,1 тысячи звонков и 240,9 тысячи СМС. К 19 декабря количество вопросов увеличилось — их стало больше двух миллионов.
Больше всего вопросов, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поступало от женщин. Есть вопросы даже от детей. На них обратят внимание, но не гарантируют выполнить все просьбы маленьких россиян.
Чаще всего, по данным Первого канала, люди писали на темы, связанные с инфраструктурой, поддержкой многодетных семей, экономикой, медициной, социальной сферой и ЖКХ.