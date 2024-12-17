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Политика Взлет карьеры: депутат заксобрания Андрей Панферов стал уполномоченным по правам предпринимателей

Взлет карьеры: депутат заксобрания Андрей Панферов стал уполномоченным по правам предпринимателей

Андрей Панферов также занимает пост заместителя председателя заксобрания

1 979
63 комментария

Андрей Панферов состоит в партии «Единая Россия»

Источник:

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей. Такое решение приняли на сессии сегодня, 17 декабря. Кандидатуру выбрали на депутатских слушаниях заранее.

— Все мы с вами хорошо знаем Андрея Борисовича. Профессионала своего дела, не отступающим перед трудностями. Последние девять лет он много сил вкладывает в развитие нашей области, — отметил депутат Игорь Гришунин.

Его поддержал председатель Андрей Шимкив.

— Андрей Борисович защищал нашу родину в пяти вооруженных конфликтах. И, наверное, будет шестой, — добавил председатель заксобрания.

Андрей Панферов поблагодарил коллег и сообщил, что это взлет для его карьеры. Полномочия депутата Андрей Панферов с себя не снимал.

Бывшего мэра Бердска Романа Бурдина назначили на должность министра региональной политики и заместителя председателя правительства Новосибирской области.

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Новосибирская область Депутат Заксобрание Уполномоченный
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Комментарии
65
281904494
32 минуты
На старых дрожжах и заслугах пытается везде выехать. Покрасовался на СВО и тут же приехал обратно, галочку поставил так сказать, вот кто спросит был на СВО, а как же!
TheBestOfTheBestOfTheBest
49 минут
Мы очень за него рады. Какой доход у слуги теперь будет?
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