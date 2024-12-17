Взлет карьеры: депутат заксобрания Андрей Панферов стал уполномоченным по правам предпринимателей

Андрей Панферов состоит в партии «Единая Россия» Источник: сайт заксобрания Новосибирской области, Александр Ощепков / NGS.RU











Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей. Такое решение приняли на сессии сегодня, 17 декабря. Кандидатуру выбрали на депутатских слушаниях заранее.

— Все мы с вами хорошо знаем Андрея Борисовича. Профессионала своего дела, не отступающим перед трудностями. Последние девять лет он много сил вкладывает в развитие нашей области, — отметил депутат Игорь Гришунин.

Его поддержал председатель Андрей Шимкив.

— Андрей Борисович защищал нашу родину в пяти вооруженных конфликтах. И, наверное, будет шестой, — добавил председатель заксобрания.

Андрей Панферов поблагодарил коллег и сообщил, что это взлет для его карьеры. Полномочия депутата Андрей Панферов с себя не снимал.