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Политика Нет производства и водоснабжения: в Новосибирской области с карт исчезнет еще одна деревня

Нет производства и водоснабжения: в Новосибирской области с карт исчезнет еще одна деревня

В Абрамовке уже никто не живет

1 135
13 комментариев

Абрамовка находится в Болотинском районе

Источник:

Депутаты заксобрания Новосибирской области рассмотрели вопрос об упразднении деревни Абрамовки. Сегодня, 17 декабря, было первое чтение проекта закона.

Деревня Абрамовка находится в Байкальском сельсовете Болотинского района. Как рассказал глава Байкальского сельсовета Василий Козловский, в деревне уже никто не живет.

— С 2000 года отсутствуют объекты производства и социально-культурного значения, водоснабжение, — добавил Василий Козловский.

Депутаты заксобрания в первом чтении проект поддержали.

В сентябре депутаты заксобрания во втором чтении приняли решение упразднить деревню Кругленькую.

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Комментарии
15
ральф
16 минут
Это часть плана. Было заявлено о строительстве 25 городов в Сибири. Наверное построили и жителей перевезли...
Татьяна 53
7 минут
Был в Болотнинском районе большой колхоз "50 лет Октября", а Абрамовка было отделение. Всё кануло в лета
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