Нет производства и водоснабжения: в Новосибирской области с карт исчезнет еще одна деревня

Депутаты заксобрания Новосибирской области рассмотрели вопрос об упразднении деревни Абрамовки. Сегодня, 17 декабря, было первое чтение проекта закона.
Деревня Абрамовка находится в Байкальском сельсовете Болотинского района. Как рассказал глава Байкальского сельсовета Василий Козловский, в деревне уже никто не живет.
— С 2000 года отсутствуют объекты производства и социально-культурного значения, водоснабжение, — добавил Василий Козловский.
Депутаты заксобрания в первом чтении проект поддержали.
В сентябре депутаты заксобрания во втором чтении приняли решение упразднить деревню Кругленькую.