Олафу Шольцу вынесли вотум недоверия, Германию ждет смена власти: из-за чего это произошло и что будет дальше

Вотум недоверия открывает путь к роспуску парламента и досрочным выборам Источник: NATO / flickr











Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что означает роспуск текущего состава парламента и досрочные выборы в республике. Они могут пройти 23 февраля.

Внеочередное заседание провели этим вечером, 16 декабря. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов — за роспуск парламента проголосовали 394 депутата, сообщает немецкая газета Bild.

Олаф Шольц направил письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря. Он потребовался канцлеру после распада правящей «светофорной» коалиции из нескольких партий: социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, СвДП (либералы) и «Зеленые». Если бы Шольц смог получить доверие, возможным стало бы начало переговоров о создании новой коалиции.

— Моя цель заключается в продвижении федеральных выборов. На этих выборах граждане смогут определить политический курс страны. Вот почему я обращаюсь сегодня к избирателям с вотумом доверия, — такой речью Шольц открыл заседание бундестага. — Политика — это не игра, уважаемые коллеги. Вхождение в правительство требует соответствующей моральной зрелости. Тот, кто вступает в правительство, несет ответственность за всю страну.

Поскольку бундестаг выразил недоверие правительству, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен распустить парламент и назначить новые выборы. Он может отказаться от этого шага и сохранить правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако в истории ФРГ подобных случаев не было.

В последние месяцы рейтинги «светофорной» коалиции неуклонно снижались, как и популярность канцлера. Неутешительными стали осенние выборы на востоке страны: только в одной из трех земель СДПГ удалось сохранить лидерство. На предыдущем заседании бундестага главный оппонент Шольца и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал канцлера «лицом экономического кризиса» и добавил, что он позорит Германию.