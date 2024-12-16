Выступал за коммерсантов в суде: прокуратура нашла нарушение закона в работе главы Линево — его могут уволить

Поселок Линево — один из муниципалитетов, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону Источник: администрация рабочего поселка Линево











Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности главы рабочего поселка Линево.

Деятельность главы

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проведенная проверка показала, что глава Линево Дмитрий Грушевой систематически нарушал закон, предоставлял неполные или недостоверные сведения об имущественном положении, скрывал доходы, сведения о счетах и имуществе.

— Кроме того, установлено, что глава р. п. Линево, вопреки прямому антикоррупционному запрету, представлял на основании доверенности интересы одной из коммерческих компаний при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде, — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

О результатах проверки сообщили губернатору региона. Эта информация, по законодательству, дает главе области право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы рабочего поселка. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу администрации губернатора.

В прокуратуре региона подтвердили НГС, что проверка связана с работой МУП «РКЦ Линево» — предприятие отвечает за теплосети в городе. В этом году стало известно, что у МУП огромные долги, из-за которых чуть не ограничили подачу воды в городе.

А арбитражный суд, о котором говорится в пресс-релизе, — это разбирательство с владельцами котельной Линево — ООО «СибТЭК». Глава поселка встал на сторону МУП РКЦ.

Мошенничество в РКЦ

Прокуратура региона также контролирует ход и расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму больше 100 миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, подозревается МУП «РКЦ р. п. Линево», которое наделено статусом единой теплоснабжающей организации.

РКЦ предоставляет населению и юридическим лицам коммунальных услуг отопления, горячего водоснабжения. Для этого был заключен договор на передачу тепловой энергии с ООО «СибТЭК» на 2023–2024 годах.

С 1 июля 2023 года по 30 ноября 2024 года неустановленные руководители МУП РКЦ, которые имеют доступ к деньгам предприятия, искусственно создали задолженность по кредитам. Деньги же, которые поступали на счета компании и должны были быть переданы владельцам котельной ООО «СибТЭК», — похитили.

Следователи СО МО МВД России «Искитимский» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).