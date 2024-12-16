В Новосибирской области назначен министр здравоохранения

Ростислав Заблоцкий был утвержден в должности министра здравоохранения Новосибирской области. Он избавился от приставки и. о.
Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Новосибирской области.
Ростислав Заблоцкий ранее занимал должность главного врача Городской детской больницей скорой помощи. И.о. он стал в начале ноября.
Также стало известно, что Наталья Авдеева заняла должность первого заместителя руководителя администрации губернатора региона. Также она стала руководителем департамента организации управления и государственной службы. Ранее Наталья Авдеева занимала должность замначальника департамента.
Бывшего мэра Бердска Романа Бурдина назначили на должность министра региональной политики и заместителя председателя правительства.