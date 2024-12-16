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Политика В Новосибирской области назначен министр здравоохранения

В Новосибирской области назначен министр здравоохранения

Ростислав Заблоцкий избавился от приставки и. о.

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6 комментариев

В правительстве произошли кадровые изменения

Источник:

Ростислав Заблоцкий был утвержден в должности министра здравоохранения Новосибирской области. Он избавился от приставки и. о.

Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Новосибирской области.

Ростислав Заблоцкий ранее занимал должность главного врача Городской детской больницей скорой помощи. И.о. он стал в начале ноября.

Также стало известно, что Наталья Авдеева заняла должность первого заместителя руководителя администрации губернатора региона. Также она стала руководителем департамента организации управления и государственной службы. Ранее Наталья Авдеева занимала должность замначальника департамента.

Бывшего мэра Бердска Романа Бурдина назначили на должность министра региональной политики и заместителя председателя правительства.

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Комментарии
6
Алле гараж
7 минут
Во, вот это новости. А то отопление ,отопление.
Гость
17 минут
Ну теперь заживём!
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