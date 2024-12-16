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Политика Бывший мэр Бердска стал министром региональной политики Новосибирской области

Бывший мэр Бердска стал министром региональной политики Новосибирской области

Роман Бурдин приступил к обязанностям сегодня, 16 декабря

2 592
21 комментарий

В регионе новый министр

Источник:

Бывшего мэра Бердска Романа Бурдина назначили на должность министра региональной политики и заместителя председателя правительства Новосибирской области.

О новом назначении сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании. Сегодня, 16 декабря, Роман Бурдин официально вступил в должность.

— Успехов, Роман Валерьевич, — пожелал губернатор.

Мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о своем досрочном прекращении полномочий и прекратил работать вчера, 15 декабря.

Пост мэра Бердска Роман Бурдин занял 23 марта 2023 года. На момент назначения он был в должности замминистра — начальника управления по работе с территориями Министерства региональной политики Новосибирской области.

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Комментарии
21
Алле гараж
19 минут
Слил город и на лыжи встал. Народ негодует дико......
Гость
25 минут
бросить город с недоделанными дорогами (гарантийки все профуканы), бросить город замерзающий (каждый день порывы на теплосетях), бросить город без паспорта готовности к холодам... это уж точно поступок не управленца, а ситименеджера.
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