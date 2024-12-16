Бывший мэр Бердска стал министром региональной политики Новосибирской области

Бывшего мэра Бердска Романа Бурдина назначили на должность министра региональной политики и заместителя председателя правительства Новосибирской области.
О новом назначении сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании. Сегодня, 16 декабря, Роман Бурдин официально вступил в должность.
— Успехов, Роман Валерьевич, — пожелал губернатор.
Мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о своем досрочном прекращении полномочий и прекратил работать вчера, 15 декабря.
Пост мэра Бердска Роман Бурдин занял 23 марта 2023 года. На момент назначения он был в должности замминистра — начальника управления по работе с территориями Министерства региональной политики Новосибирской области.