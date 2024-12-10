Как будет проходить прямая линия Путина и куда отправить свой вопрос — показываем в одной картинке

У некоторых россиян будет возможность лично обратиться к президенту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем скоро, 19 декабря в 12:00 по московскому времени, президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию по итогам уходящего года. Спросить президента о наболевшем может любой человек, часть вопросов попадет в прямой эфир. Рассказываем, как задать вопрос и какие темы будут обсуждать.

Как задать вопрос и где смотреть

Задать вопрос может любой человек, их уже принимают. Для этого можно воспользоваться горячей линией, специальным приложением или соцсетями.

Задать вопрос можно любым удобным способом Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Какие темы обсудят

Уже сейчас Кремль фиксирует большой интерес граждан: получено более 300 тысяч обращений. Больше всего вопросов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поступает от женщин. Есть вопросы даже от детей. На них обратят внимание, но не гарантируют выполнить все просьбы маленьких россиян.

Чаще всего, по данным «Первого канала», люди пишут на темы, связанные с инфраструктурой, поддержкой многодетных семей, специальной военной операцией, экономикой, медициной, социальной сферой и ЖКХ.

Как ведется работа с обращениями

Вопросы граждан попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.

На мероприятии пытаются охватить самые важные темы. Из общей массы выделяют именно те вопросы, по которым собирается больше всего обращений — к авторам этих вопросов направляют репортеров региональных государственных телеканалов. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш не прозвучит в эфире, скорее всего, специалисты выбрали похожий.