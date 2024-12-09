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Политика Башар Асад жив: стало известно, где скрывается президент Сирии, отдавший власть боевикам

Башар Асад жив: стало известно, где скрывается президент Сирии, отдавший власть боевикам

О судьбе политика было ничего не известно несколько часов

1 567
75 комментариев

Фасад здания правительства, на котором изображен Асад, изрешетили пулями

Источник:

Президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

— Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса, исходя из необходимости возобновить переговоры под эгидой ООН, — заявил источник. — Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Напомним, Асад покинул свой пост и бежал из республики после того, как сирийские боевики взяли под контроль столицу страны Дамаск. Политик пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не увенчался успехом.

В настоящее время в республике остается премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность. По информации Al Jazeera, Гази покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya утверждает, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице членам кабинета министров.

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Башар Асад Сирия Дамаск Москва Убежище
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Комментарии
75
bollo
1 час
придурки, зачем об этом сообщать, пока не вывели все войска и не вывезли граждан? сейчас какой-нибудь полевой командир решит прославится тем, что захватил пилотов/моряков/гражданских и потребовал обмена на Асада...
Гость
1 час
В Новосибирске было бы надежнее и безопаснее.
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