«Ждем перемен». Что жители Курской области думают о смене губернатора в регионе

Куряне надеются на лучшие перемены с приходом нового главы региона Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, а на его место пришел временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике. «Фонтанка» связалась с жителями Курской области, чтобы узнать, как они восприняли новость о смене губернатора.

Что куряне думают о работе Смирнова и Хинштейне

Часть собеседников «Фонтанки» отказалась комментировать изменения в руководстве региона, так как люди не знали, что сказать. Многие не хотели продолжать разговор, объясняя это своей аполитичностью. Тем не менее нашлись и те, кто согласился высказаться.

— Я сама вчера только прочитала новости, была в шоке. Непонятно, отчего его (Смирнова. — Прим. ред.) сменили так резко? Он нас устраивал, и сертификаты начали давать. Он неплохой был. Ко всем ездил и со всеми разговаривал. Да и уже как свой стал, — отмечает жительница Малой Локни.

Вторая собеседница из того же села подтверждает, что многие ее знакомые привыкли к уже бывшему губернатору Курской области. По ее мнению, люди видели попытки со стороны Смирнова помочь: экс-глава региона обещал восстановить разрушенные дома, выдавал сертификаты на жилье, обеспечивал единовременными выплатами в 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

Так, некоторые собеседники считают, что Алексей Смирнов стал «пешкой, которую во всём можно обвинить». Житель Суджи Павел говорит, что сейчас ходят слухи, что экс-губернатора региона подозревают в хищении денег, выделенных на строительство защитных сооружений, но сам в это не верит.

— На Смирнова просто решили свалить всё то, что натворил бывший губернатор [Курской области]. Вполне возможно, что уход Смирнова успокоит недовольство некоторых насчет эвакуации в августе и других проблем, которые появились после атак ВСУ. Но тут надо глубже на смену руководства смотреть, — рассуждает собеседник.

В то время как одни защищают экс-главу региона, другие обвиняют его в обещаниях, за которыми не следовали действия.

Беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











— За имущество нам ничего не выплатили. Сколько у нас всего там добра осталось? Было предложение дать нам по 825 тысяч, чтобы хоть как-то окупить наше имущество. Смирнов обещал, но по факту — ничего, на законодательном уровне ничего не решили, — указывает житель Замостья Роман, вспоминая в том числе, с какими сложностями сталкивались люди во время эвакуации из приграничья.

При этом собеседник с недоверием относится и к временно исполняющему обязанности главы региона Александру Хинштейну, объясняя это тем, что почти ничего не знает о нём.

— Непонятно, что будет, какие решения он (Хинштейн. — Прим. ред.) будет принимать. Люди в неведении, веры особой нет, но надежда есть всегда, — подчеркивает Роман.

Между тем один из жителей Суджи верит, что Александр Хинштейн как человек, который специализировался на журналистских расследованиях, поможет жителям Курской области: будет выяснять проблемы региона и оперативно реагировать на жалобы.

— Наверняка будут изменения в жизнях тех, кому пришлось эвакуироваться. Хинштейн будет ездить по ПВР, общаться с людьми, реагировать на их жалобы — он это умеет. <…> Я думаю, смена губернатора — хорошие новости именно для населения региона. Будут большие перемены по застарелым вопросам. Ждем перемен, — говорит суджанин.

Люди сидят у палаток в палаточном лагере МЧС — пункте временного размещения для беженцев Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» / Архив











Чего ожидают жители региона от смены губернатора

Несмотря на отличающиеся друг от друга мнения о проделанной работе Смирнова и предстоящей деятельности Хинштейна, каждый из собеседников надеется на то, что изменения в руководстве пойдут на пользу Курской области и ее жителям.

— Нам же компенсацию еще обещают. Наши депутаты суджанские добиваются, чтобы нам еще 825 тысяч рублей выплатили, добили бы до миллиона. Хочется верить, что новый губернатор поспособствует выплатам, — делится жительница Малой Локни.

Помимо этого, люди продолжают ждать сертификаты на жилье, потому что жизнь на съемной квартире обходится дорого, а в ПВР неудобно. «С домом всё равно не сравнишь», — объясняет суджанин.

— Скорее бы нам дали эти сертификаты. Мы с детьми на съемной квартире, туда-сюда ходят покупатели [квартиры]. Уже придется, наверное, другое жилье искать. Тут до слёз дело. Кошмар-кошмар, — жалуется одна из собеседниц. — Будем надеяться, что новое руководство пооперативнее будет.

Кроме того, эвакуировавшиеся не забывают и о тех, кто остался в приграничье. Они надеются на то, что мирных жителей в ближайшее время вывезут из зоны боевых действий в Суджанском районе.

— Конечно, будем надеяться, что все-таки не просто так сменили главу области, что к улучшениям каким-то всё придет. Мы ж не знаем всех закулисных дел и что там происходит. У них, может, своя какая-то суета, — заключает житель Замостья.