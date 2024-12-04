Армия вошла в столицу, а люди вышли на улицы. Чем закончилось военное положение в Южной Корее

Кадры с улиц Сеула после введения военного положения

В ночь на 3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Вскоре той же ночью он пообещал его отменить. Рассказываем главное о событиях в стране.

Напомним, президент Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью побороть «сторонников КНДР». К ним он отнес оппозицию, а парламент назвал «группой преступников». Указ запретил в стране любую политику, свободную работу СМИ и протесты.

На улицах Сеула появилась военная техника, а здание парламента оцепила полиция. Именно у парламента начали собираться протестующие. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Дже Мён призвал защитить «последний бастион демократии» и приходить к Национальному собранию (название парламента в Южной Корее).

Обстановка у здания парламента Источник: BAZA / T.me

Дело в том, что у парламента в Южной Корее есть право потребовать отмены военного положения. Для этого депутаты должны принять решение большинством голосов. Так что силовики физически мешали депутатам попасть в здание Национального собрания. Указ президента подчеркивал, что «двери Национального собрания должны быть закрыты».

Парламент стал центром протестов Источник: BAZA / T.me

Протестующие вступали в столкновения с полицией. Депутаты тем временем прорывались в здание. По словам очевидцев, те лезли в него через заборы и окна. Полицейские лезли следом в попытке их оттуда вытащить.

Весь мир облетели кадры с Ан Гви Рён — это пресс-секретарь оппозиционной партии. Девушка своими силами пыталась остановить военных, отнять винтовку у одного из них и кричала: «Как вам не стыдно?» Ранее Гви Рён была известной телеведущей, но несколько лет назад ушла в политику.

Видео с Ан Гви Рён Источник: «Осторожно, новости» / T.me

В итоге достаточному количеству депутатов удалось пробраться в здание. Большинством в 190 голосов (из 300 депутатов) они проголосовали за отмену военного положения. Президент подчинился их решению. Он пообещал, что уже сегодня отменит его.

— Войска, развернутые в связи с военным положением, были отведены, — объявил президент.

Кадры из зала парламента

Оппозиция предполагает, что президент ввел военное положение, чтобы укрепить свою власть. За ним тянется череда скандалов и ему уже пытались выдвинуть импичмент. В случае успеха Сок Ёль одномоментно устранил бы из политики всех своих соперников.

Сам президент объяснял, что пошел на этот шаг из-за того, что работа правительства была «парализована» оппозицией. Она старалась объявить импичмент ряду прокуроров и отказалась принимать предложения по бюджету. Так что президент обвинил их в симпатиях к Северной Корее и заявил, что военное положение нужно для защиты конституционного строя.

Президент Юн Сок Ёль Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Правящая партия Кореи (ее представляет и президент) принесла извинения за его действия. В партии заверили, что не знали о его планах насчет военного положения и не поддерживают их.