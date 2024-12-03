В Южной Корее ввели военное положение, и это шок для всех. В стране в один день запретили политику и СМИ, на улицы выезжает военная техника

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью побороть «сторонников КНДР».
Важно, что это решение связано не с конфликтом с КНДР, а с внутренним проблемами страны. Президент заявил, что парламент — это «группа преступников», а военное положение необходимо для защиты конституционального строя. По мнению Сок Ёля, этому строю угрожает оппозиция, «контролирующая парламент, симпатизирующая Северной Корее и парализующая работу правительства».
Непосредственной причиной президент назвал попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложений правительства по бюджету. Президент считает, что работа правительства в итоге оказалась парализована.
Местные СМИ пишут, что ввести военное положение президенту посоветовал министр обороны Ким Ён Хён. Это решение стало неожиданностью для всей страны.
Военное положение назвал ошибкой даже лидер «Гражданской силы» — правящей партии Кореи. Оппозиционные политики и вовсе говорят, что это решение противоречит конституции. Одна из партий решила срочно созвать депутатов. Тем временем вход и выход из здания Национального собрания Кореи полностью заблокировали.
На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летают вертолеты. Генерал армии Пак Ан Су заявил, что отныне в стране запрещена политическая деятельность, местные советы, политические партии, митинги и демонстрации. Согласно указу, все, кто нарушит эти правила, могут быть арестованы.
Также в стране ввели военную цензуру, власти берут под контроль работу всех СМИ. Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в Минобороны страны созывают встречу «ключевых командиров». Отдельное совещание для высокопоставленных чиновников собирает министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль.
Россияне в Южной Корее в случае нештатных ситуаций могут обращаться в посольство по телефону горячей линии: +8 210-6629-2134. Делать это порекомендовали в посольстве.