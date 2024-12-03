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Политика В Южной Корее ввели военное положение, и это шок для всех. В стране в один день запретили политику и СМИ, на улицы выезжает военная техника

В Южной Корее ввели военное положение, и это шок для всех. В стране в один день запретили политику и СМИ, на улицы выезжает военная техника

Президент заявил, что в стране нужно побороть «сторонников КНДР»

1 698
69 комментариев

Обстановка на улицах Сеула

Источник:

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью побороть «сторонников КНДР».

Важно, что это решение связано не с конфликтом с КНДР, а с внутренним проблемами страны. Президент заявил, что парламент — это «группа преступников», а военное положение необходимо для защиты конституционального строя. По мнению Сок Ёля, этому строю угрожает оппозиция, «контролирующая парламент, симпатизирующая Северной Корее и парализующая работу правительства».

Источник:
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Непосредственной причиной президент назвал попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложений правительства по бюджету. Президент считает, что работа правительства в итоге оказалась парализована.

Местные СМИ пишут, что ввести военное положение президенту посоветовал министр обороны Ким Ён Хён. Это решение стало неожиданностью для всей страны.

Источник:

Военное положение назвал ошибкой даже лидер «Гражданской силы» — правящей партии Кореи. Оппозиционные политики и вовсе говорят, что это решение противоречит конституции. Одна из партий решила срочно созвать депутатов. Тем временем вход и выход из здания Национального собрания Кореи полностью заблокировали.

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Источник:

На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летают вертолеты. Генерал армии Пак Ан Су заявил, что отныне в стране запрещена политическая деятельность, местные советы, политические партии, митинги и демонстрации. Согласно указу, все, кто нарушит эти правила, могут быть арестованы.

Источник:

Также в стране ввели военную цензуру, власти берут под контроль работу всех СМИ. Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в Минобороны страны созывают встречу «ключевых командиров». Отдельное совещание для высокопоставленных чиновников собирает министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль.

Россияне в Южной Корее в случае нештатных ситуаций могут обращаться в посольство по телефону горячей линии: +8 210-6629-2134. Делать это порекомендовали в посольстве.

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Корея Южная Корея военная техника Военное положение Сеул
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Комментарии
76
С левого берега
31 минута
Что там про диктатора Кима? Пишите)
Лукашa
35 минут
Обана. Кто тут свистел про страну сказочных возможностей, безопасность и бла бла. Ну чо.
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