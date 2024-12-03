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Политика «Много потенциала»: Анна Терешкова собралась в Заксобрание Новосибирской области

«Много потенциала»: Анна Терешкова собралась в Заксобрание Новосибирской области

Ранее она занимала пост в мэрии

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59 комментариев

Анна Терешкова возглавляла городской департамент культуры с 2014 года

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Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова решила баллотироваться в Законодательное собрание региона в 2025 году. Об этом она сообщила во вторник, 3 декабря, на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

— Да действительно, я считаю, что сделала достаточно много проектов для своего любимого Новосибирска, и я планирую свои компетенции также использовать для работы на всю область. Мне кажется, еще очень много потенциала, который не использован у меня и у моей команды. И у тех людей, которые приходят сейчас к нам, — заявила Анна Терешкова.

Анну Терешкову назначили руководителем аппарата регионального отделения партии ЛДПР по взаимодействию с органами государственной власти.

Анна Терешкова закончила новосибирский мединститут по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация» и ЗАО «Восход-Бейкер». В 2012 году стала директором Государственного центра современного искусства. С 2019 года работала начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска и заместителем мэра. В мае 2024 года Анна Терешкова заявила о том, что решила уйти из мэрии.

28 ноября стало известно, что Анна Терешкова стала членом Общественного совета при новосибирском Заксобрании. Ранее она была назначена новым директором Новосибирской филармонии.

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Комментарии
59
20265528
44 минуты
«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит» — пословица, которая используется в ироничном ключе и применяется к людям, которые слишком часто и хвастливо говорят о своих достижениях.
bla-bla-bla
29 минут
Тершкова, что вы сделали на левом берегу Новосибирска!? Если можно, по-подробнее?
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