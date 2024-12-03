«Много потенциала»: Анна Терешкова собралась в Заксобрание Новосибирской области

— Да действительно, я считаю, что сделала достаточно много проектов для своего любимого Новосибирска, и я планирую свои компетенции также использовать для работы на всю область. Мне кажется, еще очень много потенциала, который не использован у меня и у моей команды. И у тех людей, которые приходят сейчас к нам, — заявила Анна Терешкова.