Двойная пенсия, новые правила сдачи на права и штрафы для водителей: что изменится в России в декабре

Чтобы получить водительские права, нужно набрать менее семи штрафных баллов Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Законы в России обновляются регулярно — каждый месяц вступает в силу что-нибудь новое. Помимо этого выпускаются постановления правительства, начинают действовать другие нормативно-правовые акты разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы выбираем самые важные изменения, чтобы рассказать вам о них. Сегодня поговорим о том, что поменяется в нашей жизни в декабре 2024 года.

Закончится срок уплаты налогов

Ежегодно россияне получают счет для оплаты налогов. В их числе транспортный, земельный, на имущество и по вкладам. Обычно выплатить деньги в казну ФНС нужно до 1 декабря. Но так как в 2024 году этот день выпадает на выходной, срок продлили до понедельника, 2-го числа.

В случае просрочки платежа будет капать пеня — одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка (21%) за каждый день. Но это еще не всё. Через полгода, то есть уже в июне, налоговая имеет право инициировать вынесение судебного приказа, который направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность взыщут принудительно за счет денежных средств или имущества.

Более того, нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее 1000 рублей. До погашения могут арестовать счета, удерживать деньги с зарплаты или пенсии, а также запретить выезд за границу и регистрацию имущества. О том, кто может не платить налоги вообще, а у кого есть льготы — мы рассказали в материале.

За призывы не рожать детей придется платить штраф

Пропаганда осознанного отказа от рождения детей, движение чайлдфри, станет незаконным. Распространять такую информацию запретят в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушение граждан будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, а организации — до 5 миллионов рублей. Владельцы интернет-ресурсов будут обязаны выявлять информацию с призывами отказаться от рождения детей. За ее распространение сайты будут включать в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Изменения вступят в силу 4 декабря.

Субсидии на оплату жилья и ЖКУ придется оформлять по-новому

Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилья или ЖКУ с 25 декабря придется подписывать электронной подписью. Оформить ее можно через приложение «Госключ». Иначе — документы не примут, как и в случае, если не будет собран полный их пакет. Рассмотрение заявления отложат на 10 рабочих дней, за которые надо будет исправить заявление или предоставить недостающие документы. С ними сейчас проще — с сентября их объем уменьшился, потому что госорганы стали получать многое самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Получать субсидию могут люди, которые тратят на ЖКУ или оплату жилого помещения больше 22% всего дохода. Правда, это среднее значение по стране — в зависимости от региона этот показатель может варьироваться, как и размер субсидии.

Участникам СВО спишут кредиты

Военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 года, спишут просроченные кредиты. Максимальная сумма, которую получится не платить, — 10 миллионов рублей. Долги выше этой суммы оплачивать не будут. Есть и другие условия: погасят задолженность только тем, у кого до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или уже возбудили исполнительное производство.

Помимо этого, с участников спецоперации, имеющих долги, больше не будут взыскивать исполнительский сбор. Его начисляют, если не погасить долг вовремя, и составляет он 7% от суммы задолженности либо от стоимости имущества, на которое наложено взыскание. После вступления изменений в силу будут отменены и вынесенные ранее постановления о взыскании сбора с участников СВО.

Военных в России станет больше

Самих военных при этом с начала декабря станет в России больше. Штатная численность военнослужащих возрастет на 180 тысяч человек и составит 1,5 млн. Всего в ВС РФ будет 2,38 млн человек.

За время проведения спецоперации Владимир Путин делает это уже во второй раз. С 2017 года численность военнослужащих была на уровне 1 млн человек. Потом она выросла с 1 января 2023 года до 1,15 млн, к концу года поднялась до 1,32 млн человек. То есть сейчас, когда их станет 1,5 млн, численность увеличится на 50% с февраля 2022 года.

Мигрантов оцифруют

С 1 декабря мигранты смогут въехать в Россию, только если сдадут биометрические данные, то есть изображение лица и отпечатки пальцев. Пока такую систему запускают не везде. До 30 июня 2025 года это будут делать только в ряде пунктов пропусков через границу: в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. После систему запустят повсеместно и за год сформируют для каждого въезжающего иностранца цифровой профиль. Единственные, кому не придется сдавать свои данные — граждане Белоруссии.

Водителей ждут новые штрафы

С 1 декабря водителям в России грозит штраф, если они будут использовать шины не по сезону. До 1 февраля на авто и грузовиках (до 3,5 т) должны стоять зимние шины. Тех, кто не переобулся, ждет штраф в 500 рублей, ведь ежегодно в начале декабря ГАИ организует рейды, где ловит нарушителей.

Правила сдачи на права поменяют

Со 2 декабря изменится список ошибок, за которые поставят «Не сдал» на экзамене для получения водительских прав. В незачет пойдет, например, несвоевременная подача сигнала поворота, неправильная оценка дорожной обстановки и неуверенное пользование органами управления. Не получат права те, кто в сумме наберет 7 и более штрафных баллов. Это касается сдающих на категории «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е» и «D1E».

На работе придется задержаться и определиться с отдыхом

В декабре россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в этом году. Всего за 2024 год рабочая суббота была предусмотрена три раза: в апреле перед майскими праздниками, в начале ноября и в декабре, 28-го числа. Последняя рабочая неделя года продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этой шестидневке россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы, потому что 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни. После этого получится устроить себе мини-отдых, ведь новогодние каникулы продлятся 11 дней — до 8 января включительно.

А вот когда отдыхать после этого в 2025 году, надо решить уже в ближайшее время. Работодатель должен утвердить график отпусков за две недели до наступления нового года. Таким образом, крайний срок, когда все обязаны оформить — 17 декабря. Это не прихоть работодателя, а требование закона. Утвержденная очередность будет обязательной. К выбору дат можно подойти с умом, чтобы либо получить побольше отпускных выплат, либо отдохнуть 60 дней, вместо положенных 28. Как это сделать, рассказали в отдельном материале.

Пенсии вырастут

Выплаты для части пенсионеров в декабре станут больше. Это касается россиян старше 80 лет. После юбилея в октябре им в два раза увеличат фиксированную выплату: с 8134,88 рубля до 16 268,66. Аналогичную прибавку получат те, кому установили первую группу инвалидности. Но когда такому инвалиду исполнится 80 лет, на очередное повышение он уже не сможет рассчитывать. Дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры, на иждивении которых появились нетрудоспособные члены семьи. Им добавят по 2711,63 рубля за каждого (но их не должно быть больше трех). Также получить больше выплат смогут недавно уволившиеся россияне пенсионного возраста. Им добавят денег за пропущенные индексации.