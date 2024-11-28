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Политика Спецоперация на Украине «Всё в эпицентре взрыва превращается в пыль»: Путин предупредил об ударах новым оружием, которое сравнимо с ядерным

«Всё в эпицентре взрыва превращается в пыль»: Путин предупредил об ударах новым оружием, которое сравнимо с ядерным

Российские военные уже выбирают цели для атаки

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187 комментариев

Путин рассказал про «Орешник» на заседании ОДКБ

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За последние две недели Киев уже четыре раза атаковал Россию западным оружием — с помощью американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ по Украине нанесли удар новой баллистической ракетой «Орешник». Сегодня президент Владимир Путин рассказал о новом ответном ударе.

— Россия прошлой ночью нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние удары ракетами ATACMS, — заявил он, выступая на заседании ОДКБ в узком составе. В результате, по его словам, удалось поразить 17 целей.

Россия и дальше будет атаковать Украину в ответ на удары западным оружием.

— Министерство обороны и Генеральный штаб РФ подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются, — отметил президент, уточнив, что для этого будет использован «Орешник».

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.

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Что еще сказал президент о новой ракете:

  • РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника;

  • его серийное производство уже началось;

  • в мире нет аналогов этой ракеты;

  • всё западное вооружение у Киева имеет более дальнобойные и сильные аналоги у ВС РФ;

  • ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты;

  • «Орешник» при этом не является оружием массового поражения, но его удар можно сопоставить с применением ядерного оружия.

— Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура — 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль, — заключил президент.

Полное выступление Путина

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Комментарии
187
281846099
1 час
все в хлам и пыль профи.
Yumare
1 час
А как же 20 новых станций метро в Новосибирске? 1000 новых пассажирских самолётов?
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