Анна Терешкова стала членом Общественного совета при новосибирском Заксобрании

Анна Терешкова уверена, что ее компетенции принесут пользу области Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала членом Общественного совета при Заксобрании Новосибирской области. Об этом Анна Васильевна сообщила корреспонденту НГС.

– Да, я действительно стала членом Общественного совета при Заксобрании Новосибирской области. Планирую использовать те компетенции, которые наработала в качестве заместителя мэра Новосибирска на благо уже Новосибирской области, – отметила Анна Васильевна.

Анна Терешкова была с 2019 года начальником Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска и заместителе мэра Новосибирска. Окончила новосибирский мединститут по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация» и ЗАО «Восход-Бейкер». В 2012 году стала директором Государственного центра современного искусства. В мае 2024 года Анна Терешкова заявила о том, что решила уйти из мэрии.