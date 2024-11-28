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Политика Анна Терешкова стала членом Общественного совета при новосибирском Заксобрании

Анна Терешкова стала членом Общественного совета при новосибирском Заксобрании

Она рассказала, чем планирует заниматься на новой должности

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107 комментариев

Анна Терешкова уверена, что ее компетенции принесут пользу области

Источник:

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала членом Общественного совета при Заксобрании Новосибирской области. Об этом Анна Васильевна сообщила корреспонденту НГС.

– Да, я действительно стала членом Общественного совета при Заксобрании Новосибирской области. Планирую использовать те компетенции, которые наработала в качестве заместителя мэра Новосибирска на благо уже Новосибирской области, – отметила Анна Васильевна.

Анна Терешкова была с 2019 года начальником Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска и заместителе мэра Новосибирска. Окончила новосибирский мединститут по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация» и ЗАО «Восход-Бейкер». В 2012 году стала директором Государственного центра современного искусства. В мае 2024 года Анна Терешкова заявила о том, что решила уйти из мэрии.

Ранее НГС писал о том, какие образы Анны Терешковой запомнят горожане. Ее называли самой стильной чиновницей Новосибирска.

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Комментарии
110
Живущий в Сибири
1 час
Тоже несмываемая.
Живущий в Сибири
1 час
Даже и слов подобрать не могу...
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