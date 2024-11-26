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Политика Нагрузки стало больше, а сотрудников меньше. Десятки тысяч полицейских ушли из МВД за последние полгода

Нагрузки стало больше, а сотрудников меньше. Десятки тысяч полицейских ушли из МВД за последние полгода

Весной глава ведомства Владимир Колокольцев заявлял, что не может напечатать деньги и увеличить им зарплату

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18 комментариев

МВД столкнулось с новой волной кадрового дефицита сотрудников

Сотрудников полиции в России стало еще меньше. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что по состоянию на 1 ноября некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысячи человек или 18,8% от штатной численности.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ноябре 2022 говорил, что не хватает 90 тысяч сотрудников. А в мае 2024-го — что 152 тысячи. Таким образом, из МВД по всей стране с мая по ноябрь этого года ушли порядка 21,8 тысячи человек.

При этом, по заверениям Ирины Волк, глобальная нехватка кадров в полиции не влияет на раскрываемость преступлений. Однако нагрузка на личный состав стала больше.

— По сравнению с 2014 годом число разбоев уменьшилось на 79,5%, грабежей — на 76,6%, краж — на 45%, в том числе краж транспортных средств — на 87,4%. В общественных местах зарегистрировано на 46,6% меньше преступлений, чем 10 лет назад. Преступность несовершеннолетних снизилась более чем в 2 раза, преступность среди иностранных граждан и лиц без гражданства — на 14,8%, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Напомним, в мае 2024 года Владимир Колокольцев заявлял, что в патрульно-постовой службе некомплект составляет 25%, в следственной части — 21%, в уголовном розыске — 20%. А в ППС в Москве в Красносельском районе некомплект равен 78%. Тогда глава МВД говорил, что «не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату».

Ранее мы публиковали откровения московского полицейского, который рассказал, почему из МВД массово бегут люди.

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МВД полиция Силовики Дефицит кадров
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Комментарии
19
Жук
21 минута
Опасно для дедушки.
Гость
41 минута
Ну так если таких пресс секретарей содержать за счёт бюджета, то никаких денег не хватит! Губы, пластика, шубы, турпоездки, квартиры в элитных комплексах и так далее!
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