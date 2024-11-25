Новосибирского депутата лишили полномочий из-за жены — он голосовал за ее избрание главой сельсовета

Конфликт интересов выявила прокуратура Источник: администрация Верх-Тулинского сельсовета











Новосибирского депутата лишили полномочий из-за конфликта интересов. Михаил Соболёк голосовал за избрание своей жены главой сельсовета и премировал ее.

Сотрудники прокуратуры Новосибирского района выявили конфликт интересов между главой сельсовета и ее мужем-депутатом Совета депутатов этого же сельсовета. В ведомстве установили, что он голосовал за избрание жены на должность главы администрации, он же участвовал в заслушивании отчетов и в премировании супруги.

По данным источника НГС, речь идет о Верх-Тулинском сельсовете, глава которого — Майя Соболёк, а ее муж-депутат — Михаил Соболёк. Прокуратура установила, что о конфликте интересов мужчина не сообщал.

— В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Совет депутатов внесено представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно, — сообщили в пресс-службе ведомства 25 ноября.

Глава сельсовета Майя Соболёк подтвердила НГС, что ее муж сложил полномочия.