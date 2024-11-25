НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 769мм 90%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87

СРОЧНО

Уточненный прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

Кто строит новую Россию
ОПГ в Искитиме
Шикарные коттеджи на продаже
Возвращение трудовых мигрантов
Зажечь на корпоративе — советы
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Политика Новосибирского депутата лишили полномочий из-за жены — он голосовал за ее избрание главой сельсовета

Новосибирского депутата лишили полномочий из-за жены — он голосовал за ее избрание главой сельсовета

Михаил Соболёк не предупредил о конфликте интересов

8 066
46 комментариев

Конфликт интересов выявила прокуратура

Новосибирского депутата лишили полномочий из-за конфликта интересов. Михаил Соболёк голосовал за избрание своей жены главой сельсовета и премировал ее.

Сотрудники прокуратуры Новосибирского района выявили конфликт интересов между главой сельсовета и ее мужем-депутатом Совета депутатов этого же сельсовета. В ведомстве установили, что он голосовал за избрание жены на должность главы администрации, он же участвовал в заслушивании отчетов и в премировании супруги.

По данным источника НГС, речь идет о Верх-Тулинском сельсовете, глава которого — Майя Соболёк, а ее муж-депутат — Михаил Соболёк. Прокуратура установила, что о конфликте интересов мужчина не сообщал.

— В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Совет депутатов внесено представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно, — сообщили в пресс-службе ведомства 25 ноября.

Глава сельсовета Майя Соболёк подтвердила НГС, что ее муж сложил полномочия.

На прошлой неделе суд арестовал депутата города Обь Андрея Дарвина. Народный избранник, по версии следствия, в продуктовом магазине получил от знакомого бизнесмена 3 миллиона рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Депутат Сельсовет Глава района Конфликт интересов
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
46
Bream
11 часов
так а нет конфликта же. интересы совпадают )))
Alx_nsk
11 часов
Ну и какой же тут конфликт интересов? На мой взгляд - наоборот, полное совпадение интересов и гармония!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,42

Татьяна,44

Олег,32

Вера,57

Лиса,42

Андрей,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление