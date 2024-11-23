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Политика В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду бездетности

В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду бездетности

Закон подписал Владимир Путин

3 984
172 комментария

Штрафы распространяются как на граждан РФ, так и на иностранцев

Владимир Путин подписал закон о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри (идеологии отказа от деторождения). Документ появился на портале правовой информации сегодня, 23 ноября. Штрафы достигают пяти миллионов рублей.

За популяризацию идей чайлдфри гражданам РФ грозит штраф в размере до ста тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до одного миллиона либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В отдельных случаях наказание могут ужесточить. Например, штраф увеличится в два раза при пропаганде чайлдфри среди несовершеннолетних. А если подобные материалы будут распространяться в СМИ или интернете, штраф для граждан составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч, для юридических — до четырех миллионов.

Если же оба этих условия будут совмещены, то для граждан максимальный штраф составит 400 тысяч, для должностных лиц — 800, а для юридических — пять миллионов рублей.

Наказание распространяется и на иностранцев. За нарушения им грозит штраф до ста тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с выдворением из страны в обоих случаях.

Пропаганда чайлдфри среди несовершеннолетних или через СМИ и интернет повышает максимальную сумму штрафа в два раза — до 200 тысяч, а при совпадении этих двух обстоятельств — до 400. При этом выдворение за пределы РФ и альтернативное наказание в виде ареста остаются.

Ранее вместе с экспертами мы разбирались, поможет ли запрет чайлдфри вытащить Россию из демографической ямы.

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Чайлдфри Запрет пропаганды чайлдфри Путин Владимир Путин Штрафы
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Комментарии
172
ex_Tommy58
24 ноября, 00:53
Ну вот честно: кто слышал пропаганду бездетности? Именно пропаганду. То есть внедрение идеи в широкие массы
С левого берега
24 ноября, 00:07
Ну все, теперь скорее всего рождаемость вырастет).
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