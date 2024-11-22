Украина и Россия обменялись ударами баллистических ракет, а Зеленский придумал новый «план»: главное об СВО за неделю

Параллельно с воздушными ударами продолжаются бои на полях СВО Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











За последние семь дней в зоне спецоперации произошло много событий. Но самое интересное разворачивалось в политической плоскости: США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, следом это сделала Великобритания. Россия ответила зеркально. Подробнее об этом и других событиях, происходящих в зоне спецоперации за неделю, — в материале.

Удары дальнобойными ракетами вглубь России

В прошлые выходные в западных СМИ начали раскручивать новость о том, что действующий президент США Джо Байден якобы разрешил Украине наносить удары вглубь России их дальнобойными ракетами ATACMS. Чиновники в Штатах пояснили, что такое решение собирались принимать исходя из ситуации на поле боя и участия иностранных военных на стороне России (которые, по их мнению, уже присутствуют в рядах ВС РФ). Киев, долго не думая, нанес удар ATACMS.

— Сегодня ночью противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, пять ракет сбили, а одну повредили. Последняя упала на территорию военного объекта. Начался пожар, но никто не пострадал.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Такие боеприпасы бывают разных модификаций. Украине передают MGM-140B ATACMS Block 1A. Ракета несет 275 маленьких бомб M74. Заявляется, что она поражает своими осколками всё в радиусе 15 метров. Как именно будут разлетаться суббоеприпасы, программируется заранее. Максимальное покрытие цели — 33 тысячи квадратных метров. Предполагается, что ATACMS наиболее эффективны против скоплений людей, легкобронированной техники, например самолетов, грузовиков, а также топливных резервуаров.

Украине поставляются ракеты, дальность которых составляет порядка 300 километров. А значит, под ударом оказывается не только Брянская область, но и другие приграничные регионы. Помимо этого, она может долететь до Калужской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Ростовской областей и Краснодарского края.

К рассуждениям США по поводу удара своими ракетами вглубь России почти сразу подключились и другие западные страны: Франция, Великобритания и Германия. Они поставляют Украине SCALP, Storm Shadow и Taurus.

Точных данных и прямых заявлений о разрешении применять их так и не было. Однако уже 21 ноября Киев ударил по России британскими Storm Shadow.

Это крылатая ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения стратегически значимых отдаленных объектов. Отличительной особенностью являются ее возможность обходить системы ПВО и трехступенчатая система наведения. При запуске Storm Shadow ведет гироскоп в определенный квадрат местности. Когда цель близка, включается система по типу GPS и корректирует полет. Перед ударом используется оптико-электронная система — камера. Компьютер ищет цель, подобную той, которую заложили в память перед стартом, и поражает ее.

Дальность ее полета сопоставима с ATACMS — на экспорт передают ракеты, которые могут достигать цели на расстоянии порядка 300 километров. А значит, под ударом находятся все новые регионы, Крым, Краснодарский край, Ростовская область и приграничные районы страны.

Ответ России

Российские власти не раз говорили о том, что не приемлют использование иностранного вооружения для ударов вглубь страны. Аналогично ВС РФ не использовали дальнобойные снаряды, пока этого не делал Киев. Поэтому после ударов ATACMS и Storm Shadow российские военные нанесли массированные удары по Украине, в частности применив новую ракету средней дальности «Орешник». Ей атаковали один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета более существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с. Она, как и Storm Shadow, обходит системы противодействия и подавления.

Рассказал о ее применении президент Владимир Путин. Для этого он выступил с экстренным обращением. В нем, помимо этого, он объяснил позицию России по этому вопросу.

Кремль выложил полную версию обращения Путина Источник: «Кремль. Новости» / Telegram

— Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран — производителей такого оружия невозможно. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, — предупредил он и добавил, что в ответ на агрессию новые ракеты будут использованы еще раз. Однако для минимизации жертв среди мирного населения Россия будет предупреждать западные страны о применении этого оружия заранее. Весь текст обращения можно прочитать в отдельном материале.

Помимо этого решения, Путин также подписал новую ядерную доктрину. По документу Россия может использовать ядерное оружие в случае, если станет известно о:

запуске баллистических ракет в направлении России или ее союзников;

атаке противника с использованием ядерного или другого оружия массового поражения по территории или военным объектам страны;

массированном старте средств воздушно-космической атаки;

нарушение государственной границы.

Примечательно, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Исходя из этого разрешение бить по России дальнобойными американскими и другими западными ракетами может расцениваться как угроза, попадающая под использование ядерного оружия. Однако официально пока никто не заявлял, что Украина может использовать такие боеприпасы для атак вглубь РФ.

Другие атаки по России и Украине

Помимо американских и британских ракет Киев в ежедневном режиме атакует Россию беспилотниками. Так, 19 ноября помимо атаки ATACMS ВСУ использовали 44 беспилотника. География их прилетов была обширная — Московская, Брянская, Смоленская, Курская, Орловская, Ростовская, Новгородская и Самарская области попали под удар, однако обошлось без серьезных разрушений.

Но за пару дней до этого из-за атаки в Курской области погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она ехала в машине, которую атаковал дрон. Юлия в это время вывозила вместе с коллегой архивные дела редакции, чтобы в новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Жителей оттуда эвакуировали еще в августе, когда начались бои за регион. В тот же день, 17 ноября, другой дрон упал на заводской цех в Ижевске и произошел взрыв, из-за которого выбило стёкла и пострадал один рабочий. А вот в Ростовской области после такого падения на территории завода начался пожар. То же произошло и в Воронеже: там сразу пять БПЛА атаковали Евдаковский масложировой комбинат. Также было атаковано предприятие компании «Эфко» в Алексеевке Белгородской области.

Очевидцы сняли момент прилета беспилотника в Воронеже Источник: Большой воронежский / Telegram

Россия отвечала зеркально и не единожды атаковала Украину. Однако целью в основном являлись военные объекты и критическая инфраструктура. Минобороны сообщало о поражении ключевых энергетических объектов, которые используются для нужд оборонно-промышленного комплекса и для поддержки операций ВСУ. Также ударами поразили военный аэродром. В одну из атак на территории почти всей Украины были перебои с электричеством.

— Удар будет, как всегда, неожиданным и эффективным. Это нагнетают они сами. Если бы не безумное решение Байдена, примкнувших к нему канадцев к разрешению нанесения ударов по нашей территории дальнобойным оружием ничего бы этого не было. А так, пусть сидят в норах и боятся, — заявил журналистам об этих атаках глава комитета по обороне ГД Андрей Картаполов.

Зампред Совета безопасности России выложил видео удара «Орешником» Источник: Дмитрий Медведев / X

Самая сильная атака была вчера, когда использовали «Орешник». Вероятно, он ударил по оборонному заводу, на котором Киев производит ракетно-космическую технику. На нем также обслуживали и ремонтировали различную западную технику.

Что происходит на поле боя

Параллельно с воздушными атаками идут и удары на земле. Украина выбрала приоритетным направлением для себя Курскую область. Владимир Зеленский пояснял, что за счет этого планирует добиться более выгодных переговорных позиций. Туда ВСУ зашли 6 августа, в продвижении им удалось достичь определенных успехов: они заняли 28 населенных пунктов и продвинулись вглубь региона на 40 км. Всё это время там идут бои, продвигаться к границе российским военным удается, но не так быстро. Приграничные районы власти эвакуировали, но спастись удалось не всем. Более 4,5 тысячи человек обратились в Российский Красный Крест с просьбой о поиске лиц, связь с которыми была утрачена из-за боев на границе. Некоторых обнаружили в Сумской области Украины. По их возврату ведутся переговоры.

Бронетехнику ВСУ, которая наступает на Курском направлении, уничтожают с воздуха Источник: Минобороны / Telegram

Российские военные в это время продвигаются в ДНР. За неделю удалось освободить пять населенных пунктов: Макаровку, Новоселидовку, Новоалексеевку, Ильинку и Дальнее. Еще одним направлением для атак является Курахово в Харьковской области, взятие которого называют стратегически важным моментом. Этот город представляет ценность с точки зрения логистики для Киева. Несколько недель назад город взяли в оперативное окружение, а на днях водрузили первый российский триколор, продвинувшись в его центральную часть.

Что говорят о конце СВО

С победой Дональда Трампа на выборах президента США разговоры об окончании конфликта активизировались. Дело в том, что республиканец неоднократно высказывался против военной и финансовой помощи Киеву, а также выступал за переговоры. Он даже пообещал разрешить ситуацию еще до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. При этом будущий американский лидер не исключает, что Украине придется идти на территориальные уступки. Это схоже с позицией Владимира Путина, который не собирается отдавать новые территории.

Зеленский сначала заявлял, что это главное требование с его стороны для прекращения конфликта. На этой неделе он сменил риторику и приоритетным назвал присутствие третьих стран в процессе и значительное усиление страны. Хотя некогда был вообще против любых переговоров. Трамп считает, что к изменениям его толкает ситуация на поле боя, которая складывается не в пользу Киева. Из-за этого же европейские лидеры тоже начали высказываться в пользу дипломатического урегулирования конфликта. Но, несмотря на это, Запад продолжает давать советы Украине по военной стратегии.

— Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой. Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы, — предложил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Зеленский в свою очередь допустил поражение, если стране не будут помогать Штаты.

Однако именно из-за различного участия западных стран в конфликте СВО затягивается, рассказали в Кремле.

— Когда всё это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного, — объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не назвал конкретных сроков. Зато свое предположение высказал лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что конфликт завершится к годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2025 года пройдет ровно 80 лет с этого дня.