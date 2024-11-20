Прокуратура ещё раз потребовала уволить главу Убинского района — что решил суд

Прокуратура не в первый раз пытается лишить полномочий главу района Источник: Ильнар Салахиев / Ubinadm.nso.ru

Барабинский районный суд Новосибирской области в очередной раз отказался досрочно лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка. Решение принято 19 ноября, сообщили в среду в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

— Барабинским районным судом Новосибирской области повторно рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано, — сказано в сообщении.

Это не первое требование прокуратуры: впервые суд отказался увольнять Олега Конюка в ноябре прошлого года. В январе Новосибирский областной суд оставил решение первой инстанции в силе, а в мае Восьмой кассационный суд отправил материалы на новое рассмотрение в барабинский суд, который вчера, 19 ноября, отказал надзорному ведомству в удовлетворении требований.

Как ранее писал НГС, основанием обращения в суд стали результаты проверки о соблюдении антикоррупционного законодательства. Она установила, что в должности замглавы администрации работает двоюродная сестра главы Убинского района, также имеются родственные связи с оператором отдела по ГО и ЧС. Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, указал прокурор в обоснование требований в иске.

О том, что прокурор Убинского районная обратился в суд с иском, стало известно в августе 2023 года. Источник НГС рассказал, что Олег Конюк взял на работу двух родственников еще в 2015 и 2016 годах, а также неоднократно выписывал им премии. В 2022 году главу администрации уволили после того, как суд приговорил его к штрафу за убийство лосей. Позже его вновь избрали главой района.