Отец шестерых детей и депутат Госдумы: кто такой Александр Ильтяков, возмутивший женщин призывом рожать, «пока рожалка работает»

Александр Ильтяков любит резкие выражения Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков известен своими громкими заявлениями и неоднозначными поступками (чего стоит только идея с памятником президенту Путину). В этот раз слова отозвались громким эхом, и, кажется, теперь его имя знает каждая женщина в стране: он призвал рожать, «пока рожалка работает», да еще «чучелами» обозвал. Наши коллеги из 45.RU рассказали, кто такой Ильтяков.

Скандальное заявление

Фразу, облетевшую СМИ, Александр Ильтяков произнес, комментируя необходимость введения запрета на аборты. Он заявил, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

— Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы, — ответил Ильтяков на вопрос корреспондента URA.RU.

Первой на такое спорное утверждение отреагировала телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

— Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом, — написала Собчак.

После скандального заявления депутат не только не отказался, а напротив, пошел на радиоэфир «Комсомольской правды» и заявил, что не видит в своих словах ничего оскорбительного.

— А что грубого в этих словах? Рожалка? Это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка. Может быть, грубо — так, может быть, более доходчиво будет для тех, которые собираются сделать аборт. Искусственно прервать беременность. Искусственно подменить Господа Бога на земле. Через тебя. Через твою матку, через тебя, жену, дается роду человеческому шанс выжить, — сказал он в эфире.

Депутат Госдумы на своих высказываниях не остановился и заявил, что тех, кто хочет сам решать, когда рожать, депутат назвал «чучелами».

— Ты кто такое, чучело, что начинаешь рассуждать, рано или поздно? Если в ней это есть уже зарождающееся дитя величия рода человеческого. Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Нет, мы говорим: для себя пожить. Поживете, в гробу поживете, — добавил Александр Ильтяков

Возмутилась этими перлами общественница из Екатеринбурга: Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить высказывания депутата на предмет возбуждения ненависти и вражды.

На фестивале «Купала» в Частоозерье Источник: Надежда Достовалова / 45.RU











Многодетный отец

Александру Ильтякову 53 года. Он родился в Кургане. На родине его знают как основателя крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия «Велес», которое он создал вместе с братом Дмитрием Ильтяковым в селе Частоозерье Курганской области в начале 2000-х годов. Предприятие работает и сегодня, а в селе проводят масштабные концерты и фестивали (правда, в этом году «Купалу» отменили по неизвестным причинам — его название Ильтяков объяснял происхождением от слова «совокупления», а не «купаться»). Несколько лет назад также Ильтяков занялся, кроме производства мяса, еще и пивом.

У Ильтякова два высших образования: первое он получил в 2001 году в Московском государственном университете прикладной биотехнологии по специальности «технология мяса и мясных продуктов». В 2014 году закончил Курганский государственный университет, получив специальность «юриспруденция». Он кандидат технических наук. Зауральский регион в Госдуме представляет с 2011 года.

Александр Ильтяков женат, у него шесть детей, но он хотел бы еще.

— У меня шесть детей, первый ребенок родился у меня в 21 год, когда я пришел после армии. А затем я не упускал никакой возможности, чтобы у нас рождались дети настолько, насколько это было возможным, — сказал в эфире радио «КП» Ильтяков. — Я бы хотел еще, но существуют понятия времени и физиологии. Но, к сожалению, не получилось, если бы еще была возможность — я бы еще пошел, и дальше бы делали вместе с супругой, — признался парламентарий.

Супруга Александра Ильтякова Источник: Надежда Достовалова / 45.RU











Темы рождения детей и материнства Ильтяков комментирует не в первый раз. Буквально в сентябре этого года он заявил, что «женщина должна рожать», комментируя 45.RU нашумевший законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

— Мы хорошо умеем разглагольствовать, призываем к тому, чтобы не рожать детей. А как мы тогда жить будем? Нужно запретить подобные деяния, еще и уголовную статью давать за эти призывы, как за убийство детей. Нужно жестко подходить к этому вопросу. Женщина должна рожать, тема закрыта, — сообщил Ильтяков 45.RU.

В октябре он поддержал идею налога на бездетность. Платить его должны те, кто не хочет рожать детей, утверждал он.

— Если люди хотят пожить, как говорится, для себя. Стали чайлдфри, или квадробоберами, или кем-то там еще. Будьте добры, если вы только себя тешите, то платите тем, кто будут рожать и строить государство. Вот и всё. Всё будет справедливо и правильно, — высказывал свое мнение журналистам 45.RU Александр Ильтяков.

Говорил про женщин Ильтяков и хорошее. По его словам, успех мужчины во многом зависит от того, есть ли у него спутница жизни или нет.

Александр Ильтяков окунулся в купель в Частоозерье в январе 2024 года Источник: Надежда Достовалова / 45.RU











Депутат считает себя верующим человеком: он посещает службы, на Крещение окунается в прорубь, а в селе Частоозерье построил храм.

Первым в купель зашел Ильтяков Источник: Надежда Достовалова / 45.RU

Вызывал дожди и хотел поставить памятник Путину

В Курганской области к резким выражениям Александра Ильтякова привыкли. Знаменит он и громкими поступками. Так, весной 2018 года он заказал бронзовую статую Владимира Путина, которую планировал поставить в том же селе Частоозерье: памятник должен был стать частью композиции «Служение Отечеству», которая представляла собой карту, Конституцию страны, на которой лежала по задумке рука президента, и три флага: Российской империи, России и СССР. Но за несколько дней до открытия фигуру убрали — в итоге экспозицию открыли уже без памятника. В области поговаривали, что против установки бронзового Путина выступила администрация президента.

Брат Александра — Дмитрий Ильтяков — показывал в 2018 году 45.RU, как выглядел ансамбль со статуей Источник: Дмитрий Ильтяков











— Мы делали это от всего сердца, для себя ставя примером поступки этого великого для Российского государства человека, но не хотим давать старт по всей стране — у кого есть деньги, начнут мериться: «Я 5 метров высотой памятник поставлю!» — «Я — в 10 метров!» — «А я из золота!» Из меркантильных соображений, а не от сердца, — объяснял на открытии Ильтяков исчезновение статуи в 3,5 метра.

В итоге бронзовую фигуру президента тогда спрятали от посторонних глаз.

Журналист Андрей Выползов сфотографировался с Владимиром Путиным, фигуру которого так и не установили в центре скульптурной композиции «Служение Отечеству» в Частоозерье Источник: страница Андрея Выползова в соцсетях











В 2021 году, когда в Курганской области стояла аномальная засуха, депутат Госдумы Александр Ильтяков облетел на самолете регион, вызывая дождь. Видео из полета он публиковал в своем телеграм-канале.

— Дождя надо нам, дождя. Сельское хозяйство. Срочно, срочно, — говорил парламентарий на камеру. В конце записи он крестится и говорит «дай Бог».

Смелый даже перед Путиным

Александр Ильтяков из тех уже редких политиков, кто не боится открыто выражать свое мнение — во многом он стал популярным из-за своих скандальных выражений. Не побоялся Ильтяков выступить и перед Владимиром Путиным в 2012 году на встрече президента с представителями ОНФ.

— А, вот вы его имели в виду? Попался, попался, — с улыбкой тогда отреагировал президент на энергичного Ильтякова.

Тогда депутат пожаловался Владимиру Путину на человеческую зависть, с которой столкнулся во время выборов.

— Я пошел на выборную кампанию, стал работать. И вот тревожный момент, с которым я и сегодня сталкиваюсь, — обычная зависть человеческая. Я не вопрос буду задавать. Обычная человеческая зависть от номенклатуры правящей партии, когда стараются «съесть», когда стараются «загнобить», когда стараются: «Ну что ж ты, лидер такой? Ну посмотрим, мы тебе будем обязательно вставлять палки в колёса!» — рассказал о своих чувствах Ильтяков.

Встреча с Путиным в 2012 году Источник: Kremlin.ru

Он отметил, что в регионе партия на выборах собрала меньше голосов из-за противоборства внутри.

— Я, конечно, не буду сейчас фамилии громко говорить, называть. Не стану из чувства корректности. Но если необходимо где‑то обговорить — легко. У меня в этом проблем никаких нет, — заявил тогда смело Ильтяков. Сейчас Александр Ильтяков возглавляет региональное отделение партии в Зауралье.