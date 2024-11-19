Украина начала атаковать Россию американскими ракетами: что это за снаряды и кто под ударом

Ракеты угрожают российским регионам Источник: U.S. Army via AP











Западные СМИ на прошлой неделе начали раскручивать новость о том, что действующий президент США Джо Байден якобы разрешил Украине наносить удары вглубь России их дальнобойными ракетами ATACMS. Затем в пользу этого решения высказались в Европе. 19 ноября Киев уже их применил. Попробуем разобраться, какие регионы в зоне опасности.

— Сегодня ночью противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства, — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, пять ракет сбили, а одну повредили. Последняя опала на территорию военного объекта. Начался пожар, но никто не пострадал.

О каких ракетах идет речь

Стоит начать с объяснения, насколько серьезна опасность атаки американских ракет ATACMS и что они из себя представляют.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Такие боеприпасы бывают разных модификаций. Украине передают MGM-140B ATACMS Block 1A. Ракета несет 275 маленьких бомб M74. Заявляется, что она поражает своими осколками все в радиусе 15 метров. Как именно будут разлетаться суббоеприпасы — программируется заранее. Максимальное покрытие цели — 33 тысяч квадратных метров. Предполагается, что ATACMS наиболее эффективны против скоплений людей, легкобронированной техники, например, самолетов, грузовиков, а также топливных резервуаров.

Дальность ракет, которые поставляют Украине, составляет порядка 300 км. То есть в зону поражения попадают Смоленская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Ростовская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская области и Краснодарский край.

Так выглядит запуск ракет ATACMS Источник: Military TV / YouTube











Украинские СМИ начали плотно развивать тему атак по России с помощью дальнобойных ракет. Они буквально анонсировали первые удары в ближайшие дни, и первой целью называли Курскую область. Как пишет Washington Post со ссылкой на американского чиновника, Киеву нужны ракеты для атак именно по этому региону. Однако источник не исключил расширение географии их полетов.

В опасности ATACMS Россияне уже успели убедиться. 24 июня на пляже в Учкуевке под Севастополем было ранено более 100 человек, а четверо погибли после детонации. ATACMS взорвалась в нескольких сотнях метров от берега, и часть ее поражающих элементов не упала в воду, а разлетелась по округе. Также такие ракеты активно применялись на территории новых российских регионов.

У Украины есть и другие дальнобойные ракеты: SCALP, Storm Shadow, Taurus производства Великобритании, Франция и Германии. Если Европа даст добро, неизвестно, какая именно модификация окажется в руках Украины. В таком случае под удар могут попасть и более отдаленные территории, включая Москву.

С чего все началось

Несмотря на большую шумиху в газетах и соцсетях, американские власти сначала дали очень неоднозначные объяснения по теме применения ракет Украиной. Замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер указал, что Штаты не единожды сообщали, что будут принимать решения, опираясь на ситуацию на поле боя и учитывая появление иностранных сил на территории РФ. А они уже неоднократно заявляли, что на территории России якобы есть военные из других государств ситуация на полях сражений тоже идет в пользу такого решения: сводки Минобороны говорят о некоторых успехах на поле боя с российской стороны, например, освобождение нескольких населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

После этого уже европейские СМИ заявили о разрешении Францией и Великобританией бить по России. Что странно, газета Le Figaro, распространившая эту информацию, позже удалила ее с сайта, а в МИД Франции сообщили, что не меняли свою позицию по вопросам Украины.

— Вы слышали, что сказал президент [Франции Эмманюэль] Макрон в мае [во время поездки в ФРГ]. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу, — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В Германии придерживаются похожей позиции. Глава местного МИД Анналена Бербок заявила, что поддерживает разрешение Украине наносить удары вглубь России.

— Если бы ракеты, беспилотники и бомбы упали на нашу страну, <…> то мы бы так же защищались. Это в рамках международного права, — отметила Бербок. При этом она осторожно добавила, что хоть американское оружие и поможет Украине, важно взвешивать каждый шаг и вести общий диалог.

Менее туманно высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, разрешение для Украины бить иностранным оружием соответствует международному праву.

Как отреагировали на это в России и других странах

Дональд Трамп-младший, сын будущего президента США, назвал «имбецилами» тех, кто позволил Украине наносить удары по территории РФ.

— Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется Третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни никого не волнуют, — написал он.

В свою очередь, команда Трампа тоже не упустила возможности еще раз заявить о желании избранного президента урегулировать конфликт. Конгрессвумен Тейлор Грин заявила, что финансирование США зарубежных конфликтов — это вовсе крупная схема отмывания денег. Бизнесмен Илон Маск выразил уверенность, что Москва ответит зеркально.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал правительства США, Франции и Великобритании «священным альянсом зла», поскольку они позволили Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения «на нашу сестру Россию».

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что с помощью Украины США и их союзники получают боевой опыт и расширяют зону своего вмешательства в мире.

Президент России Владимир Путин заявил, что такой шаг Запада будет означать резкую эскалацию противостояния России уже не с Украиной, а напрямую с западными странами, в данном случае — с США. По его словам, армия ВСУ не может сама наносить удары такими ракетами. Они слишком сложны и в обслуживании, и в управлении. Кроме того, для их использования необходимо обладать данными со спутников, которых у них нет, а вносить полетные задания в эти системы могут только военнослужащие стран НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такое решение Запада станет новым витком напряженности с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.

Ядерная доктрина

На заявлениях политиков истрия не остановилась. Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Документ уже вступил в силу.

В нем сказано, что в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Подобная ситуация разворачивается сейчас, поскольку Украину поддерживают страны, обладающие таким оружием. Подробнее о других пунктах обновленной доктрины можно почитать в отдельном материале.

Решение Путина поддержали депутаты Госдумы. Глава Фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что теперь можно прямо заявить, что Россия в крайнем случае применит ядерное оружие, а одного залпа «хватит и Англии, и Франции, вместе взятым».