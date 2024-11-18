Красотки Трампа: президент США назначил нового пресс-секретаря — что известно о трех кандидатках на эту должность

Кто они — претендентку на роль помощницы президента? Источник: elizabethpipko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дональд Трамп всегда был обсуждаемой фигурой, но став 47-м президентом Америки, приковал к себе еще больше внимания. По лидеру США прошлись вдоль и поперек, изучив его предвыборные речи и обещания, состряпали парочку мемов и даже обсудили штаны. Предлагаем переключить внимание с героя месяца на красоток, которые метили на роль пресс-секретаря президента — среди них даже есть экс-модель с русскими корнями.

Кэролайн Ливитт

Дональд Трамп высоко оценил способности девушки, назвав ее эффективным коммуникатором Источник: karolineleavitt / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Кэролайн Ливитт стала самым молодым пресс-секретарем президента за всю историю США — ей всего 27 лет. Девушка была главой предвыборной компании Дональда Трампа. У нее также есть опыт работы в президентской пресс-службе: во время первого срока Трампа Кэролайн Ливитт была помощницей его пресс-секретаря Кейли Макинани.

Недавно Кэролайн Ливитт стала мамой Источник: karolineleavitt / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Дональд Трамп уверен в назначении Ливитт.

— Она умная и жесткая. Кэролайн отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой, — цитирует его Русская служба BBC.

Республиканец уверяет, что Кэролайн Ливитт проделала большую работу в его компании, и назвал ее эффективным коммуникатором.

Девушка стала самым молодым пресс-секретарем президента за всю историю США Источник: karolineleavitt / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Кэролайн Ливитт родом из Нью-Гэмпшира в Новой Англии. Девушка изучала коммуникации и политологию в католическом колледже Сент-Ансельм. В студенчестве она прошла стажировку на телеканале Fox News.

В пресс-службу Белого дома она пришла в 2019 году. Ливитт начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы, а потом стала помощником пресс-секретаря Кейли Макинани. Она занималась тем, что помогала Кейли готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ.

Элизабет Пипко

У Элизабет Пипко русское происхождение Источник: elizabethpipko / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Одной из наиболее вероятных кандидатур в пресс-секретари Трампа называли 29-летнюю Элизабет Пипко. Элизабет имеет славянское происхождение: ее отец — русский, а мама из белорусских евреев. Дедушка Пипко — известный художник Марк Клионский, живописец, представитель ленинградской школы соцреализма.

С 10 лет Элизабет Пипко занималась фигурным катанием. Интересно, что девочка занималась на катке Wollman Rink в Центральном парке, который принадлежал Дональду Трампу. Элизабет мечтала выступить на Олимпийских играх, но из-за травмы не смогла принять в них участие.

Элизабет жаловалась на домогательства со стороны продюсеров и фотографов: это одна из причин, по которой она оставила модельную карьеру Источник: elizabethpipko / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

В 17 лет Элизабет заключила контракт с модельным агентством Wilhelmina Models. Карьера Элизабет была успешной: её фотографии публиковали такие журналы, как Harper`s Bazaar, Grazia и другие.

Элизабет получила образование в школе при Гарвардском университете, а магистерскую степень защищала в Пенсильванском университете. Еврейское происхождение матери определило политическую направленность девушки: борьба с антисемитизмом — главный мотив ее публичной деятельности. В 2016 году она завершила карьеру модели и сосредоточилась на политике.

В своих мемуарах Элизабет признавалась, что Дональд Трамп впечатлил как личность Источник: elizabethpipko / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Пипко была пресс-секретарем Республиканской партии США, выполняла работу советницы Трампа по связям с еврейскими организациями. В 2019 году она основала организацию Exodus («Исход»). The Washington Post утверждает, что в задачи Элизабет Пипко входило побудить евреев из Демократической партии примкнуть к республиканцам. Сейчас Элизабет Пипко — пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии.

Алина Хабба

Алина Хабба защищала интересы Дональда Трампа в 2021 году Источник: alina_habba / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Алина Хабба также пробовалась на роль первой помощницы президента. Женщина уже работала с Дональдом Трампом — она его адвокат. В 2021 году Алина Хабба представляла интересы политика в делах против него о мошенничестве и клевете. Алина широко известна во влиятельных американских кругах, она также является владелицей крупной юридической компании Habba Madaio & Associates LLP.

Полное имя — Алина Саад Хабба, у женщины арабское происхождение Источник: alina_habba / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

С Дональдом Трампом она познакомилась в 2019 году в гольф-клубе. Когда в 2021 году на политика обрушился ряд обвинений и часть его команды отказалась от сотрудничества с ним, Дональд сделал деловое предложение Алине Хабба — та его приняла.

Алина Хабба родом из Ирака. Семья эмигрировала в США в 1980 году, после того, как там началось притеснение христиан (отец Алины — иракский католик). Алине Хабба 40 лет, она замужем за крупным инвестором и является матерью двоих детей.

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