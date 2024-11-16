Владимир Путин назначил руководителя Сибирского управления Генпрокуратуры

Начальником Сибирского управления Генпрокуратуры РФ стал Николай Рябов Источник: Управление Генпрокуратуры РФ по СФО











В Сибирском федеральном округе назначили нового начальника управления Генеральной прокуратуры РФ, им стал экс-прокурор Хабаровского края Николай Рябов. Указ подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

Николай Рябов родился в городе Чимкенте Казахской ССР в 1968 году. В 1992 году окончил Омский государственный университет.

Службу в прокуратуре начал в 1991 году. Замещал должности следователя, помощника, старшего помощника прокурора в районных прокуратурах Омской области. С 1995 по 1999 годы проходил службу в должности прокурора Одесского района Омской области. Возглавлял следственный отдел Омской городской прокуратуры, работал заместителем Омского городского прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Омской области, прокурором Советского административного округа и Центрального административного округа Омска.

С 2008 по 2013 годы был первым заместителем прокурора Приморского края. С 2013 по 2019 годы — прокурор Сахалинской области. С 2019 года и до момента назначения был прокурором Хабаровского края.