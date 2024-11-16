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Политика Владимир Путин назначил руководителя Сибирского управления Генпрокуратуры

Владимир Путин назначил руководителя Сибирского управления Генпрокуратуры

Ранее Николай Рябов работал в Хабаровском крае

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34 комментария

Начальником Сибирского управления Генпрокуратуры РФ стал Николай Рябов

В Сибирском федеральном округе назначили нового начальника управления Генеральной прокуратуры РФ, им стал экс-прокурор Хабаровского края Николай Рябов. Указ подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

Николай Рябов родился в городе Чимкенте Казахской ССР в 1968 году. В 1992 году окончил Омский государственный университет.

Службу в прокуратуре начал в 1991 году. Замещал должности следователя, помощника, старшего помощника прокурора в районных прокуратурах Омской области. С 1995 по 1999 годы проходил службу в должности прокурора Одесского района Омской области. Возглавлял следственный отдел Омской городской прокуратуры, работал заместителем Омского городского прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Омской области, прокурором Советского административного округа и Центрального административного округа Омска.

С 2008 по 2013 годы был первым заместителем прокурора Приморского края. С 2013 по 2019 годы — прокурор Сахалинской области. С 2019 года и до момента назначения был прокурором Хабаровского края.

В начале октября Путин назначил замдиректора службы судебных приставов России экс-начальника Забайкальского СУ СКР.

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Комментарии
36
Директор Завода (Ржака)
1 час
Ну вот, человек пробивал себе дорогу в жизнь в 90-е годы. А вы говорите жизнь была такой, приходилось идти в бандиты, не было выбора и пр.
Drakonn
1 час
Пока Сибирь и Дальний Восток будут рассматривать как "отдалённые территории", а людей считать третьесортными россиянами порядка тут не навести... тем более сливая всякое... "на перевоспитание" (проштрафившиеся чиновники, "гонщики на геликах" и т.д.)
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