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Политика Правительство утвердило размер выплат за боевые травмы

Правительство утвердило размер выплат за боевые травмы

Суммы варьируются от 100 тысяч до 3 миллионов рублей

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Нововведения коснутся участников СВО

Стало известно, какая выплата будет положена военнослужащим за боевые травмы и увечья. Соответствующее постановление утвердило федеральное правительство.

Как следует из постановления, сумма единовременной выплаты дифференцирована. Она зависит от степени тяжести ранения. Речь идет про все категории боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач на спецоперации.

Согласно постановлению, в этом случае тяжелых травм полагается единовременная выплата в 3  млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установили выплату в 1  млн рублей. За Иные травмы выплата составит 100 тысяч рублей.

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