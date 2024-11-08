НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

7 м/c,

южн.

 746мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57

СРОЧНО

В Новосибирске прогнозируют похолодание до -8 градусов

Вакансии-алмазы для инженеров
Дом отрезают от света
День гастрономического единства
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Зимний дайджест моды
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Политика «Следующие 20 лет будут более сложными». Главные заявления Путина на «Валдае»

«Следующие 20 лет будут более сложными». Главные заявления Путина на «Валдае»

Выступление президента длилось более четырех часов

329
2 комментария

Собрали самое главное из речи президента

Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Речь президента длилась около часа, после чего наступила трехчасовая дискуссия. Большая часть вопросов была посвящена политической ситуации в мире, конфликту на Украине и будущему России.

Самое главное из высказываний президента мы собрали в этом материале.

О ситуации в мире

По словам Путина, на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, наступает эпоха революционных перемен.

— Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными, — заявил Путин. — В мире идет не просто схватка за власть или за геополитическое влияние, а столкновение самих принципов отношений стран и народов.

Ни о какой гегемонии при этом в новой системе мироустройства речи быть не может, отметил Путин. Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь.

Также президент заявил, что в Европе сейчас «не хватает мозгов». Решения в сфере экономики, отметил Путин, принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Эти решения политизированы и не имеют под собой реального обоснования.

— Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает! — сказал президент.

О НАТО

Путин считает, что НАТО из политического альянса превратилась в военный. Ее расширение на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России.

С наступлением украинского конфликта страны НАТО добились, чего хотели, сообщил президент. Украину он назвал «инструментом для борьбы с русскими».

О победе Трампа

Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США. Он заявил, что республиканец — мужественный человек, что доказало его поведение во время покушения на его жизнь в Пенсильвании.

Действия Трампа на втором сроке пока неизвестны, но Путин готов к дискуссиям. Слова политика о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания, добавил президент.

Об отношениях с США

Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений с США. Сейчас «мяч» на стороне американцев, отметил он.

— Россия никогда не позволяла себе разжигать конфликты около США, и Вашингтону тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов, — добавил Путин.

Он отметил, что Россия старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров. А так Путин описал свое прежнее общение с Байденом:

— Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались, по телефону разговаривали, созванивались, шутили, смеялись. У нас были нормальные отношения с Байденом, Макроном и Шольцем, но они решили, что это не нужно.

Также президент сообщил, что Россия видит сигналы от компаний из США о возвращении на российский рынок. «Пусть возвращаются, но с потерями», — отметил президент.

О конфликте на Украине

Россия не проявляла агрессию против Украины, а пытается прекратить боевые действия, начатые Киевом в 2014 году, заявил Путин. Жители страны, не согласившиеся с госпереворотом на Украине, имели право на самоопределение и защиту своих интересов. Донбасс и Новороссия также могли принять решение о своем суверенитете от Украины — это соответствует уставу ООН.

Президент отметил, что Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус. Новые границы страны будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России.

Касательно желания Украины вступить в НАТО Путин заявил: «Мы так не договаривались».

Об интернете

Владимир Путин впервые признался, что пользуется интернетом — но на примитивном уровне.

— Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть, — сказал он.

Президент заявил, что использование интернета в России должно быть основано на суверенных алгоритмах и подчиняться внутреннему законодательству страны. Обмен информации должен оставаться свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния.

О мигрантах

Путин заявил, обращаясь к главам регионов, что власти России должны прежде всего думать о своих гражданах, в том числе в контексте миграционной политики. Неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы РФ.

О будущем России

Президент рассказал, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года».

— Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, — заявил Путин.

Россия идет своим путем и не свернет с него, но не отказывается от интеграции, отметил президент.

Клуб «Валдай» был создан в 2004 году. В этот раз он проходит с 4 по 7 ноября. Темой заседания стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Путин традиционно выступает на площадке клуба. В 2023 году его речь продлилась почти четыре часа и запомнилась яркими цитатами.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Валдай Выступление Речь Политика Спецоперация на Украине НАТО США Трамп Россия Мигранты Интернет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Жук
4 минуты
Хосспади... иди уже
Гость
1 минута
Сил нет, всё это слушать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление