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Политика обзор «Для нас Трамп — не очень»: сибиряки в Америке поделились мнением об итогах выборов в США

«Для нас Трамп — не очень»: сибиряки в Америке поделились мнением об итогах выборов в США

Бывшие жители Новосибирска оценили победу Трампа на выборах в США

3 098
49 комментариев

Многие российские женщины симпатизируют жене миллиардера Мелании Трамп

Второй срок Дональда Трампа — это период новых решений в миграционной политике страны. А значит избрание миллиардера коснется и релокантов из России, в том числе и Новосибирска, которые живут в США. Корреспонденты НГС пообщались с тремя бывшими жителями Сибири, чтобы узнать, как они видят происходящее в США.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США не стала шоком. Позиции миллиардера были достаточно сильны. Хотя в ходе праймериз озвучивались версии о том, что американцы всегда выбирают что-то новое. А так как Трамп уже руководил страной в период 2017–2021 годов, то исходя из таких прогнозов экспертов одиозному лидеру республиканцев победа не светила.

Однако в итоге эпатажный политик все же выиграл, причем с внушительным отрывом от второго кандидата на пост главы США Камалы Харрис.

Ожиданий от первых решений Трампа на посту президента много и они разные. Коснется это и наших соотечественников, которые постоянно живут в Америке. Правда в выборах участвовать они не могут из-за своего статуса.

— Я из Калифорнии город Сан-Диего, у нас все очень спокойно, нет никаких волнений, на избирательных участках видел много пенсионеров, и там рядом были пробки (бабки на спорткарах с открытыми ртами не знали, куда ехать). В Даунтауне (центр города — прим.ред.) так же спокойно, везде флаги США, праздник. Для нас, как мигрантов Трамп не очень, он хочет ужесточить миграционные суды и возможно начать депортацию, пока все покрыто мраком, вот так вот. Очень много людей голосуют, тут их это интересует потому, что они могут что-то поменять, свобода слова на участках у дома каждый второй-третий с табличками Харрис или Трамп, — поделился живущий в США Никита.

В прошлом жительница Новосибирска, а ныне Толедо, штат Огайо Елена в целом не признает выборы в США как явление. Женщина живет на другом континенте уже достаточно давно и имеет официальное гражданство, а также и вполне четкие политические позиции.

— В выборах я не участвую, поскольку абсолютно не верю в их систему выборов. Могу сказать одно, что в моем штате Огайо много голосов за республиканцев, но и не мало за оппонентов. Я не участвую в политической жизни этой страны. Я люблю свою Родину и меня волнует только то, что происходит там, — рассказывает о своей тоске по России из-за океана Елена.

Сибиряк Алексей из Чикаго рассказал, что с приближением выборов градус мнений коллег, друзей и клиентов на работе, относительного того, кто должен возглавить страну, очень заметно повышался. Комментарии становились все более резкими, а общество буквально было разделено на два клана.

— Моя коллега, директор направления, когда обсуждала со мной вопрос выборов, говорила шепотом, заранее извинившись, дескать у нас тут люди разных взглядов, неудобно. Был клиент с мотоциклом Harley Davidson, огромный бородатый мужик, который сел на крыльцо и плакал приговаривая, что если Харрис победит, то ему жалко страну. С другой стороны, мой знакомый риэлтор каждое утро до выборов скидывал мне мемы про Трампа и говорил, что скорее купит билеты в Россию и уедет, чем будет жить при президенте Трампе, — поделился впечатлениям от выборов Алексей.

Кстати, многие российские женщины симпатизируют супруге Трампа Мелании. Для них избрание ее мужа президентом — возможность чаще видеть красотку на экране, сканировать ее наряды и прически.

Трамп известен своими националистическими взглядами. Против него всего выступали этнические меньшинства США. Во время его первого президентского срока началось строительство стены на границе с Мексикой. Насколько его вторая четырехлетка отразится на российских гражданах, живущих в Америке, покажет время.

Ранее мы рассказывали, как в России оценили победу Трампа на президентских выборах в США.

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Комментарии
49
LG>
1 час
Мнение бесправных приспособленцев не интересно ни нам, ни амерам
275239151
56 минут
"...абсолютно не верю в их систему выборов." А в нашу верит? "Я не участвую в политической жизни этой страны. Я люблю свою Родину и меня волнует только то, что происходит там, — рассказывает о своей тоске по России из-за океана Елена" Велкам обратно! Тут и выборы, всем выборам - выборы!
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