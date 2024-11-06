СВО не закончит, а санкций наложит еще больше? Как победа Трампа на выборах в США изменит жизнь россиян

Военный эксперт объяснил, как победа Трампа на выборах в США изменит жизнь россиян Источник: Brendan McDermid / Reuters











В Америке завершились выборы 47-го президента США, по результатам которых победу, скорее всего, одержит 45-й президент страны Дональд Трамп. Республиканцу удалось обойти демократку Камалу Харрис, преодолев отметку в 270 голосов выборщиков.

17 декабря состоится голосование коллегии выборщиков, а 6 января конгресс утвердит его итоги. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января. Вице-президентом США станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Военный эксперт, военный обозреватель и полковник запаса Виктор Литовкин объяснил MSK1.RU, что может измениться для России после победы Трампа на выборах президента США.

— Я не думаю, что победа Трампа как-то улучшит отношения между Россией и США. Проблема не в Трампе, а в политике и идеологии Америки, — считает военный эксперт Виктор Литовкин. — Она не меняется. США хотят превалировать над всем миром. У Трампа лозунг: «Сделаем Америку снова великой!» За счет кого она будет великой? За счет России и Китая — больше не за чей счет.

Не думаю, что Трамп будет мягче к России или Китаю на международной арене. Трамп уже был в Белом доме. За это время он наложил на Россию столько санкций… Виктор Литовкин военный эксперт, полковник запаса

Виктор Литовкин считает блефом заявление Трампа о скором завершения спецоперации на Украине. По его словам, СВО выгодна США.

— Военно-промышленный комплекс США зарабатывает огромные деньги на СВО. Почему Трамп должен от нее отказаться? Конечно, он будет использовать этот рычаг, чтобы добиться каких-то преимуществ от России. Но Россию не так просто заставить пойти на какие-то уступки США, — рассказал Литовкин. — Не думаю, что спецоперация на Украине закончится с приходом к власти Трампа в январе будущего года или до Рождества, как он обещал.

По словам военного эксперта, сейчас противостояние между Россией и Америкой находится в самой низшей точке за всю историю взаимоотношений.

— У России с Китаем не будут обостряться отношения, — добавил военный эксперт. — Он же не зря сказал, что хочет разъединить сотрудничество России и Китая, — будет стараться шантажировать нас и Китай. Но я не думаю, что Трамп добьется этого.

Трамп — разумный человек, он бизнесмен. Будет искать подходы к каждой стране. Виктор Литовкин военный эксперт

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев также объяснил, что победа Трампа на президентских выборах значит для россиян.

— Трамп — персонаж достаточно непредсказуемый, — добавил Олег Буклемишев. — Что касается России, то я бы далеко не заходил в прогнозах. Скорее всего, нас ожидает очень жесткое время, а не какая-то там светлая и понятная дорога. Прагматизм будущего президента США, доводящий до цинизма, может привести к самым разным последствиям, в том числе на коротком горизонте.