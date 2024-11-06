Делают мемы и «голосуют» за Трампа: у россиян огромный интерес к выборам президента США — откуда он

Людей всегда привлекают интриги Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В США выбирают нового президента, и интерес россиян к этому процессу оказался крайне велик. Десятки мемов, постов, мнений с прогнозами заполонили соцсети. Мы узнали у новосибирских политологов, откуда такой интерес и действительно ли он выше, чем даже к выборам собственного президента.

Мнение о личности президента как о решающей фигуре

Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни», отметил, что высокий интерес к выборам в США обусловлен повышенным вниманием к этой теме российских СМИ, прежде всего государственных.

— Многолетний нарратив о попытках американцев влиять на Россию и российскую политику сформировал закономерный встречный интерес. У многих сформировалось ощущение, будто личность президента США способна существенно повлиять на курс государства в отношении российских интересов. Хотя объективных оснований для этого нет, в Америке государственная система сдержек и противовесов до сих пор работала надежно, снижая воздействие субъективных факторов, — отметил Андрей Кузнецов.

Политолог Алексей Мазур подчеркнул, что выборы в такой важной и мощной и в экономическом и военном плане стране не могут не приковывать к себе внимание.

— Вторая причина такого интереса в том, что до последнего момента невозможно предсказать исход выборов в США. Не было четкого лидера, была интрига, а где есть интрига, там и есть интерес, — отметил Алексей Мазур.

Десятки самых разных мемов гуляют сейчас в соцсетях Источник: Telegram











«В России интриги почти нет»

Эксперты все же не считают, что интерес россиян к собственным выборам ниже, чем к тому, что происходит в США. У нас они не столь непредсказуемы.

— В России ситуация на выборах другая. У нас заранее известен, если не победитель, то фаворит. Интриги почти нет. Интерес к российским выборам, может быть, в России он не меньше. Трудно замерить. Но понятно, что если вы следите за соревнованием, где есть интрига и непонятный исход — это одно дело, а другое, забег с одним явным лидером, — отметил Алексей Мазур.