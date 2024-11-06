«Величайший политический камбэк»: Трамп победил на выборах президента США

Подсчет голосов еще продолжается, но Дональд Трамп уже победил Источник: Brian Snyder / Reuters











Экс-президент США Дональд Трамп снова может занять кресло в Белом доме. По данным всенародных выборов, он победил оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис. Однако до назначения президента еще далеко и всё может поменяться в любой момент.

Результаты всенародных выборов

Республиканцы взяли большинство голосов избирателей. За Дональда Трампа проголосовали 50,8% американцев. Однако в избирательной системе США гораздо важнее число голосов от выборщиков. Именно через них граждане выражают свою волю.

Выборщики — это представители штата, которые формируются на партийных съездах. Количество выборщиков соответствует числу представителей штата в обеих палатах парламента, которое определяется численностью населения и количеством избирательных округов. Всего в США 535 законодателей и 538 выборщиков.

Для победы на выборах нужно получить более 270 голосов выборщиков. Бывший президент США преодолел этот порог, набрав уже 277. Сейчас подсчет голосов продолжается, но необходимый для победы порог Трамп уже преодолел.

Телеканал уже объявил Трампа 47-м президентом Штатов Источник: Fox News

— Это политическая победа, которую наша страна еще не видела. Мы стали свидетелями величайшего политического камбэка в истории США, — заявил Дональд Трамп, выступая перед сторонниками после своей победы.

Но выиграть выборы для президента еще полдела. Важно также, как распределятся голоса в конгрессе. От этого зависит, сможет ли президент продвигать свои идеи и реализовывать задуманное. На данный момент республиканцы взяли большинство мест в сенате (верхней палате). Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы установили контроль по итогам выборов над обеими палатами Конгресса США.

Когда будут окончательные итоги

Через 41 день после волеизъявления голосуют выборщики. В 2024 году это произойдет 16 декабря.

Однако и на этом избирательный процесс не заканчивается. Один из кандидатов может потребовать пересчета голосов. Так, Трамп в 2021 году просил проверить результаты выборов в Джорджии, но местные власти отказались. Потенциальный президент может попытаться повлиять на исход выборов через суд, но это займет много времени и не гарантирует успеха.

Если же всё проходит гладко, то проигравший кандидат передает полномочия сразу после инаугурации 20 января.

Планы Трампа на посту президента

— Я считаю, что это [итоги голосования на президентских выборах] — величайшее политическое достижение всех времен. Мы собираемся помочь нашей стране восстановиться. Она очень нуждается в помощи. Мы собираемся восстановить нашу границу, исправить всё в нашей стране, — рассказал о планах Трамп сразу после победы.

За время предвыборной гонки он говорил более детально о том, чем планируется заняться, если станет американским лидером.

Экономика

Главным пунктом экономической программы Трампа являлось введение тарифов в размере 10–20% на все импортируемые товары, а если они китайского происхождения — до 60%. По словам нового президента, этот шаг поспособствует развитию американской промышленности и вынудит производителей перенести свои заводы в США.

Также он выступил за снижение налоговой ставки для корпораций, производящих свои товары в США, с 21% до 15%, отмену налогов на чаевые и соцпособия, а также отказ от двойного налогообложения для граждан США, проживающих за границей.

Трамп намерен бороться с высокими ценами на жилье. С этой целью он предлагает высылать иммигрантов, которые живут в стране незаконно.

Военные конфликты

В этой предвыборной гонке Трамп также пообещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае победы. Однако впоследствии бывший президент решил, что ему потребуется больше времени для урегулирования ситуации. Он заявил, что решит этот вопрос до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

— У меня есть очень четкий план, как остановить Украину и Россию. Но я не мог раскрыть эти планы, потому что, если я раскрою их, я не смогу их реализовать. Неожиданность — часть успеха, — заявлял он.

В своих выступлениях Трамп также неоднократно подчеркивал, что у него сложились прекрасные отношения с президентом Владимиром Путиным и что США и России необходимо наладить сотрудничество. Этот посыл остается неизменным с момента его предвыборной кампании 2016 года.

В палестино-израильском противостоянии кандидат от республиканцев однозначно поддерживает вторых. Он называет этот конфликт между добром и злом и обвиняет политику Байдена в том, что теперь мир находится на пороге третьей мировой войны.

Мировая реакция

Власти России уже высказались по поводу победы Дональда Трампа.

— У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги: на союзничков, на благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации, — написал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он выразил надежду на то, что Трамп не будет поддерживать Украину.

С тем, что победа республиканца повышает шансы на урегулирование конфликта на Украине мирным путем, выступил также глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Однако в Кремле ранее заявляли, что не видят разницы в том, кто выиграет, и не верят в возможность урегулировать конфликт только из-за того, что какой-то конкретный кандидат в США победит.

— Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь, — выразил надежду глава Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа.