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Политика Трамп — новый президент? Первые прогнозы итогов громких выборов в США

Трамп — новый президент? Первые прогнозы итогов громких выборов в США

Дональд Трамп лидирует в трех из семи ключевых штатов

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2 комментария

Между кандидатами идет ожесточенная борьба

В США подводят предварительные итоги выборов президента. Гонка идет очень активно, и пока нельзя точно предсказать, кто станет лидером Штатов на ближайшие четыре года. Однако прогнозы уже есть. Рассказываем о ситуации на данный момент.

Согласно, данным Fox News, на выборах лидирует Дональд Трамп. Он набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов.

При этом, по сведениям экзит-полов Edison Research, представительница Демократической партии Камала Харрис вызывает больше симпатий у американских избирателей, чем республиканец Дональд Трамп. К Харрис положительно отнеслись 48% респондентов, а к Трампу — 44%.

В ключевом штате Висконсин лидирует Трамп — у него 60,7% голосов против 38,0% у Харрис, передает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 3% голосов.

Таким образом, на текущий момент за Трампом три из семи ключевых штатов (Висконсин, Джорджия, Северная Каролина), за Харрис — два (Мичиган и Пенсильвания). Голоса еще в двух ключевых штатах — Аризоне и Неваде — пока не считали.

На выборах не обошлось без скандалов: Трамп заявил о массовых нарушениях в ходе выборов в Филадельфиии, крупнейшем городе «колеблющегося» штата Пенсильвания. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

— Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Полиция на подходе!!! — написал 45-й президент США без каких-либо подробностей.

Представители полиции Филадельфии отреагировали на заявление Трампа и в ответ на запрос сообщили CNN, что им неизвестно, о каком «массовом жульничестве» идет речь, и они не знают о каких-либо проблемах с голосованием, которые потребовали бы их реакции.

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Я за Путина
Гость
2 минуты
Выберут Харрис и Начнётся Большая Заварушка... Выберут Трампа и Заварушка начнётся через 4 года...🤣🤣🤣🤣
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