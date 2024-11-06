Трамп — новый президент? Первые прогнозы итогов громких выборов в США

Между кандидатами идет ожесточенная борьба Источник: Жирар. Zuma; скриншот youtube.com











В США подводят предварительные итоги выборов президента. Гонка идет очень активно, и пока нельзя точно предсказать, кто станет лидером Штатов на ближайшие четыре года. Однако прогнозы уже есть. Рассказываем о ситуации на данный момент.

Согласно, данным Fox News, на выборах лидирует Дональд Трамп. Он набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов.

При этом, по сведениям экзит-полов Edison Research, представительница Демократической партии Камала Харрис вызывает больше симпатий у американских избирателей, чем республиканец Дональд Трамп. К Харрис положительно отнеслись 48% респондентов, а к Трампу — 44%.

В ключевом штате Висконсин лидирует Трамп — у него 60,7% голосов против 38,0% у Харрис, передает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 3% голосов.

Таким образом, на текущий момент за Трампом три из семи ключевых штатов (Висконсин, Джорджия, Северная Каролина), за Харрис — два (Мичиган и Пенсильвания). Голоса еще в двух ключевых штатах — Аризоне и Неваде — пока не считали.

На выборах не обошлось без скандалов: Трамп заявил о массовых нарушениях в ходе выборов в Филадельфиии, крупнейшем городе «колеблющегося» штата Пенсильвания. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

— Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Полиция на подходе!!! — написал 45-й президент США без каких-либо подробностей.

Источник: realDonaldTrump / Truth Social









