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Политика Олег Клемешов получил должность вице-губернатора Новосибирской области

Олег Клемешов получил должность вице-губернатора Новосибирской области

Ранее он работал вице-мэром

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9 комментариев

Олег Клемешов приступил к работе еще с 1 ноября

Заместителем губернатора Новосибирской области стал Олег Клемешов, который ранее занимал должность вице-мэра Новосибирска. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 5 ноября, во время оперативного совещания.

На новом посту Олег Клемешов будет курировать работу министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерства ЖКХ и энергетики. Он приступил к работе еще 1 ноября.

Он получил должность, которую ранее занимал Сергей Сёмка. Тот в свою очередь ушел со своего поста после 10 лет работы. Об отставке стало известно на сессии заксобрания региона 31 октября.

В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

В декабре 2023 года его назначали исполняющим обязанности главы города до выборов мэра, которые выиграл Максим Кудрявцев.

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Комментарии
13
mr.Mister.
37 минут
Хана области!
Cobalt & Nickel
30 минут
Уже дед старый, кефир с клизмами пора принимать, а всё с должностей расстаться не может на пенсию. Одну меняет на другую.
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