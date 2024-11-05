Олег Клемешов получил должность вице-губернатора Новосибирской области

Олег Клемешов приступил к работе еще с 1 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заместителем губернатора Новосибирской области стал Олег Клемешов, который ранее занимал должность вице-мэра Новосибирска. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 5 ноября, во время оперативного совещания.

На новом посту Олег Клемешов будет курировать работу министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерства ЖКХ и энергетики. Он приступил к работе еще 1 ноября.

Он получил должность, которую ранее занимал Сергей Сёмка. Тот в свою очередь ушел со своего поста после 10 лет работы. Об отставке стало известно на сессии заксобрания региона 31 октября.

В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.