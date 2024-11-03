Поднял Ельцина и заплел косу Тимошенко: история коуча Ситникова — он завоевал доверие политиков и прославился на весь мир с помощью НЛП

Алексей Ситников, 62 года, профессор, коуч, консультант, автор проекта «Кармолоджик» Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сибирь богата на талантливых и успешных людей, добившихся мировой славы. Было много написано о деятелях шоу-бизнеса и мало о политиках и ученых. Исправляем ситуацию. Известный сегодня по проекту «Кармолоджик» блогер и НЛП мастер Алексей Ситников родился в Новосибирске, окончил НГУ и отправился покорять большой мир. Журналист НГС изучила жизненный путь политтехнолога, который в свое время успел поработать с Борисом Ельциным, Юлией Тимошенко и Ксенией Собчак.

Алексей Ситников — доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор. Мастер делового администрирования (МВА). Сертифицированный тренер НЛП. Политтехнолог.

Ученый биолог из НГУ

Алексей родился в семье инженеров в 1962 году. В школе увлекался йогой и уже тогда интересовался тем, как устроен человеческий мозг, занимался самогипнозом. Учиться Алексей поступил в Новосибирский государственный университет и окончил факультет естественных наук. Специальность Ситникова — физиология высшей нервной деятельности. Ученый с теплотой отзывается о вузе, о своих учителях и благодарит их за образование. Полученные биологические знания позволяют Алексею объяснять поведенческие особенности человека на уровне гормонов.

Известно, что в течение пяти лет после окончания университета Алексей Ситников работал сначала стажером-исследователем, а потом младшим научным сотрудником лаборатории феногенетики поведения Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук СССР. После был опыт работы рангом выше — в должности научного работника социологической лаборатории Новосибирского института социального управления и политологии.

Поездка в Америку

Алексей Ситников один из первых, кто начал продвигать техники НЛП в России Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Нейролингвистическое программирование — псевдонаучный подход к межличностному общению, развитию личности и психотерапии. НЛП было разработано в 1970-х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером.

В 80-годы Алексей Ситников узнал про НЛП на выставке «Современная американская медицинская книга». На мероприятии было много разной литературы, включая книгу на английском языке, где рассказывалось о нейропрограммировании. Книгу перевела коллега Алексея — описанные в ней методики были похожи на то, чем исследователи занимались у себя в лаборатории.

Воодушевившись, молодые ученые написали автору книги письмо и получили ответ: Джон Гриндер удивился, что в СССР кто-то интересуется НЛП и предложил пройти у него обучение. Группа, пройдя немало преград, все же попала в американский город Санта-Крауз, встретилась с Джоном Гриндером и начала практику. Привезенная учеными техника НЛП начала расходиться во врачебных и психологических кругах, а потом и вовсе вышла в массы.

Политконсультант Бориса Ельцина

Алексей помог Борису Ельцину избраться на второй президентский срок Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

После возвращения из Америки Алексей Ситников основал компанию «Имидж контакт» и стал участвовать в избирательных кампаниях России и стран ближнего зарубежья в качестве политтехнолога. Сегодня на счету у Алексея Ситникова 400 предвыборных проектов.

В 1996 году Алексей Ситников работал с Борисом Ельциным, придумал лозунг «Голосуй или проиграешь», и повысил его рейтинг с 3% так, что его избрали на второй президентский срок.

После была работа с Юлией Тимошенко: под влиянием Алексея и его команды появился тот самый запоминающийся образ — речь идет о знаменитой косе.

Недопонимание с Ксенией Собчак

В 2017 году Алексей Ситников входил в штаб предвыборной компании Ксении Собчак. Алексей говорил, что ему было интересно проработать стратегию «Против всех», которой предложил придерживаться Ксении Анатольевне, но она идею не оценила.

Впоследствии произошел ряд разногласий, как с самой Собчак, так и с инвесторами, которые финансировали штаб. Алексей назвал происходящее «неразберихой» и покинул кампанию, прихватив с собой немало людей.

В день выхода Алексея из штаба Ксении, РБК опубликовал комментарий, от приближенного к телеведущей источника о том, что Ситников и его команда «не написали ни одного тезиса, не сделали ни одной съемки».

— Непонятно, чем они занимались, сколько их было. Но в какой-то момент оказалось, что они стоят адских денег, — рассказал источник РБК.

В разных интервью и Алексей Ситников, и Ксения Собчак отзываются друг о друге с теплотой. Конфликта не было.

Блог Алексея Ситникова

За блогом Алексея Ситникова следит более двух миллионов пользователей Сети Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Современное детище исследователя — проект «Кармолоджик». Главный тезис Алексея — «Вначале стань счастливым, а потом думай о счастье человечества». Ученый объединяет в своем проекте основные посылы ведущих религий с достижениями в области психологии.

На Youtube канале у Алексея больше 2 миллионов подписчиков. Большинство видео посвящены отношениям между мужчиной и женщиной, балансу жизни и работы, законам судьбы. Коуч рассказывает, как сохранить ментальное и физическое здоровье, как замедлить старение и улучшить качество жизни.

Алексей проводит тренинги и продает онлайн курсы, с помощью которых можно лучше понять себя и определить свой путь. Коуч также дает консультации в области брендинга, политконсалтинга, трансформации и развития организаций, корпоративной культуры. Индивидуальная консультация стоит 1800 y.e. Также Алексей Ситников автор нескольких книг по трансформации.

Среди перечня услуг проекта «Кармолоджик» есть авторская методика ПереPROшивка бессознательного — это однодневная сессия по трем программам: счастливое будущее, здоровье и долголетие, личная трансформация. Цена участия — 30 000 y.e.

Гений или шарлатан?

Алексей автор книг по трансерфингу Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

За годы работы коуч приобрел как ряд последователей, так и хейтеров. В интернете достаточно разоблачительных видео о том, где люди уверяют, что Ситников ни кто иной, как шарлатан и не далеко ушел от инфоцыганства.

Спорам подвергаются его гипнотические методики и лечение, так называемым «белым шумом», для перепрошивки подсознания. Исследователи в разных медицинских областях выступают с опровержениями, предостерегая: рекомендации Ситникова могут навредить здоровью.

Основной посыл критики в том, что коуч преподносит за большие деньги уже известные и очевидные вещи, вещает общую повестку и не дает механизмов, которые обещает. К примеру, в книгах, которых у Алексея Ситникова уже выпущено достаточное количество, многие читатели тоже не могут найти ответы на нужные вопросы.

— Покупала книгу в поиске инструментов, которые позволят изменить жизнь. Но их там нет. Просто куча общих советов, из серии: если прыгнуть из окна, то можно разбиться, — написала читательница на сайте «Литрес».

Личная жизнь

Алексей Ситников с супругой Натальей, сыном Даниэлем и дочерью Софией Источник: dr.alexeysitnikov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В жизни Алексея Ситникова произошло две трагедии. В 2013 году умер его второй сын Алексей, а годом позже пропала его бывшая жена Галина. Вскоре стало известно, что женщина погибла. О своем опыте проживания горя Алексей Ситников рассказывает у себя на канале и говорит: «Ради тех, кто ушел, будьте счастливы!». От первого брака у мужчины остался сын Тимофей. Алексей женился второй раз — супругу политтехнолога зовут Наталья. В браке у них родились двойняшки София и Даниэль. Блогер нередко делится в Сети кадрами семейной счастливой жизни и выражает благодарность жене за поддержку.

Что еще почитать:

«Говорил, что мы уйдем только вместе». История вечной любви Наины и Бориса Ельциных.

Охранял президента и остановил мятеж Пригожина? Что известно об Алексее Дюмине, который стал помощником Путина.

«До сих пор каюсь»: о чём жалеет главный целитель СССР Кашпировский и чем занимается сейчас.