Олег Клемешов покинул мэрию — ему прочат место в правительстве Новосибирской области

Олег Клемешов проработал в мэрии пять лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывший вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов ушел с поста. Он может перейти на работу в правительство региона. Именно ему прочат место заместителя губернатора Новосибирской области.

Ранее вице-губернатор Сергей Сёмка ушел со своего поста после 10 лет работы. Об отставке стало известно на сессии Заксобрания региона 31 октября.

Три источника НГС сообщили, что его место может занять бывший первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. В пресс-службе правительства Новосибирской области пока информацией не располагают. Сам чиновник не ответил на звонки НГС.

Как сообщил НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, Олег Клемешов уволился по собственному желанию с 31 октября.

Биография Олега Петровича опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1988–1989 годах служил в армии. В 1993 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» (получив профессию инженер-электрик).

После этого, в 1994 году, работал мастером контактной сети в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта. Затем работал в Кировском трамвайном депо № 4 и Октябрьском трамвайном депо № 3. С 2005 по 2007 год Олег Клемешов возглавлял МУП «Правобережное трамвайное депо». Затем до 2012 года был начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального «Горэлектротранспорта».

В 2012 году Олег Петрович занял пост первого заместителя главы администрации Ленинского района, а через два года — руководителя администрации. В 2019 году его назначили заместителем мэра Новосибирска.

В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

В декабре 2023 года его назначали исполняющим обязанности главы города до выборов мэра, которые выиграл Максим Кудрявцев.