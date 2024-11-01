Отопительные сезон, метро и поликлиники: жители задают вопросы губернатору в прямом эфире — онлайн-трансляция

Ведущий перешел на аграрную тему. Как ответил губернатор, в прошлом году у нас была засуха, а в этом поля залило дождем.

— Главная проблема в этом году с качеством. Очень часто колос прямо на стебле пророс. Это повлияло на качественные показатели. Это повлияет на стоимость. Но без хлеба не останемся. Часть урожая получится продать, весь вопрос в качестве и цене. Но тут можно отметить, что благодаря тому, что не первый сырой год. Многие крестьяне урожай этого года хранят и ждут выгодных цен, — рассказал губернатор.