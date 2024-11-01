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Политика Отопительные сезон, метро и поликлиники: жители задают вопросы губернатору в прямом эфире — онлайн-трансляция

Отопительные сезон, метро и поликлиники: жители задают вопросы губернатору в прямом эфире — онлайн-трансляция

Андрей Травников вышел в прямой эфир

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В пятницу, 1 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выйдет в прямой эфир телеканала ОТС. Он обещает ответить на вопросы жителей, а также рассказать о планах развития области и обсудить проблемы. НГС начал онлайн-трансляцию.

Елизавета Шаталова

Жительница станции Дуплинская спросила по поводу развития ее места жительства. Там поликлиника с советских времен.

— В Коченевском районе есть поликлиника. По сети учреждений и ее развития — это программа ФАПов. В регионе построено 160 новых ФАПов. Один из компенсирующих вариантов — мобильные ФАПы, — рассказал губернатор.

Елизавета Шаталова

В Новосибирске, как отметил Андрей Травников, две поликлиники получают разрешительные документы. А третья — в процессе получения документов.

Елизавета Шаталова

Во время эфира у губернатора спросили о том, когда откроют новую инфекционную поликлинику в поселке Садовый. Как рассказал губернатор, медики уже фактически переехали. Почти все документы получены, но объект продолжает получать разрешительные документы.

Андрей Травников отмечает, что, скорее всего, закончится всё к ноябрю и к Новому году поликлиника сможет принять первых пациентов.

Елизавета Шаталова

Жительница села Толмачево рассказала, что там много проблем с транспортом. Ей приходиться ходить по три километра пешком.

— С эмоциями жительницы соглашусь. Я уже давал установку главам администраций. К моменту открытия новых ФАПов, школ и поликлиник все вопросы должны быть решены. После эфира немедленно задам вопрос главе администрации, — заявил Андрей Травников.

Елизавета Шаталова

По трамваям, возможно, будет перенос на следующий год, заявил губернатор. Подрядчик немного задержал сроки, и до конца года все десять новых вагонов могут не доставить.

— Трамвай нужно воспринимать как продолжение метро, а не ностальгический трамвайчик, — объяснил Андрей Травников.

Елизавета Шаталова

Также жители спросили про наземный транспорт. Как напомнил губернатор, несколько лет назад начали обновлять общественный транспорт. Сейчас власти пытаются перейти на муниципальные контракты по автобусам. А троллейбусы пытаются обновить полностью.

Елизавета Шаталова

Следующий вопрос касается метрополитена. Контракты уже подписаны, отметил губернатор.

— Один состав — это прямая закупка за счет бюджета области и города. Четыре — по лизингу. Если заводчане не подведут, то в конце 2025 года новый состав можно будет увидеть на линиях, — рассказал губернатор.

Деньги, как объяснил Андрей Травников, во время подписания смогли сэкономить. И благодаря этому сейчас есть шанс закупить дополнительный пятый вагон.

Елизавета Шаталова

Ведущий перешел на аграрную тему. Как ответил губернатор, в прошлом году у нас была засуха, а в этом поля залило дождем.

— Главная проблема в этом году с качеством. Очень часто колос прямо на стебле пророс. Это повлияло на качественные показатели. Это повлияет на стоимость. Но без хлеба не останемся. Часть урожая получится продать, весь вопрос в качестве и цене. Но тут можно отметить, что благодаря тому, что не первый сырой год. Многие крестьяне урожай этого года хранят и ждут выгодных цен, — рассказал губернатор.

Елизавета Шаталова

Жители спросили по поводу газификации и обеспечения углем область. Как ответил губернатор, несколько районов пока не могут газифицировать в ближайшие несколько лет. Пока они живут на угле, но жители пожаловались на перебои в доставке.

— Уголь качественный есть в Кузбассе. Я поручу немедленно проверить и вмешаться. Никаких посылов ни в перебоях доставки угля, ни в упадке качества нет. Система должна работать без сбоев, — заявил губернатор.

Елизавета Шаталова

Как отмечает Андрей Травников, авария на насосной станции произошла из-за выхода из строя оборудования, которое не под землей. И магистральные сети выдержали при этом.

— Здесь упущение в организации эксплуатации, — считает губернатор.

Елизавета Шаталова

В этом году во время ремонтов были реализованы новые технологии диагностики. Дополнительная работа проводится по задвижкам, которые должны были во время январских аварий разорвать кольцевую систему.

— Да, работ объем большой. И не всё успели в этом году. Но это нормально и нужно учиться. В следующем и в 2026 году работы будет еще больше, — считает Андрей Травников.

Елизавета Шаталова

Сейчас в основном ремонтируют магистральные трубы, объясняет губернатор.

— Резко увеличить объем ремонта и замены труб нельзя не только по финансовым ограничениям, а в том числе что рук не хватает и нужно подготовить подрядные организации. И заказчик, сетевая компания должны быть готовы. В прошлом и этом году были нарекания из-за разрытия, если их увеличить, то будет коллапс, — объясняет губернатор.

Елизавета Шаталова

Как отмечает Андрей Травников, сейчас каждые несколько лет должны меняться трубы. Эту планку задают руководители отрасли.

— Сегодня зачастую меняются трубы, которым далеко за 20 лет. Это те сети, которые уложены в прошлом веке. Понятно, что из-за такого большого недоремонта аварийность росла. И в 2020–2021 году была разработана программа о наверстывании недоремонта, — объясняет губернатор.

Сейчас коммунальщики вышли на честные 3% — это 75 километров отремонтированных труб.

Елизавета Шаталова

Ведущий перешел к теме отопительного сезона. Журналист отметил, что недавно случилась авария, а вчера отопительный сезон обсуждали на сессии заксобрания.

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С левого берега
31 минута
Не рыба не мясо, одни концессии.
Урлулуууу
42 минуты
Иди в отставку травников ты нам не нужен
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