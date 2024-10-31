Проработал 10 лет: замгубернатора Сергей Сёмка уходит из правительства Новосибирской области

Во время коммунальных аварий в январе 2024 года Сергей Сёмка возглавлял штаб Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка уходит со своего поста после 10 лет работы. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили на сессии заксобрания региона.

— Сергей Николаевич сегодня работает последний день, заключительный в администрации. Огромное вам спасибо, — отметил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Заместителю губернатора вручили грамоту с благодарностью.

— Мы всегда смотрели и будем смотреть вперед. Всем огромное спасибо за работу, которая нас объединяла и будет объединять, — поблагодарил Сергей Сёмка.

Сергей Николаевич Сёмка родился 4 марта 1966 года в Новосибирске. В 1988 году окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ). С 1988-го по 1993 год работал мастером слесарно-фрезерного участка механического цеха производственного объединения «Сибсельмаш». С 1994 года — сотрудник администрации Новосибирской области, с 2010-го — министр промышленности, торговли и развития предпринимательства, в апреле 2014-го назначен вице-губернатором.