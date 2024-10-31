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Замгубернатора уходит из правительства Новосибирской области

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Политика Проработал 10 лет: замгубернатора Сергей Сёмка уходит из правительства Новосибирской области

Проработал 10 лет: замгубернатора Сергей Сёмка уходит из правительства Новосибирской области

Сегодня, 31 октября, у чиновника последний рабочий день

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12 комментариев

Во время коммунальных аварий в январе 2024 года Сергей Сёмка возглавлял штаб

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка уходит со своего поста после 10 лет работы. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили на сессии заксобрания региона.

— Сергей Николаевич сегодня работает последний день, заключительный в администрации. Огромное вам спасибо, — отметил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Заместителю губернатора вручили грамоту с благодарностью.

— Мы всегда смотрели и будем смотреть вперед. Всем огромное спасибо за работу, которая нас объединяла и будет объединять, — поблагодарил Сергей Сёмка.

Сергей Николаевич Сёмка родился 4 марта 1966 года в Новосибирске. В 1988 году окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ). С 1988-го по 1993 год работал мастером слесарно-фрезерного участка механического цеха производственного объединения «Сибсельмаш». С 1994 года — сотрудник администрации Новосибирской области, с 2010-го — министр промышленности, торговли и развития предпринимательства, в апреле 2014-го назначен вице-губернатором.

На этой неделе министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов подтвердил свою отставку. Как сообщил НГС чиновник, он переходит работать в администрацию президента.

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Комментарии
15
Аарон Вассертрум
10 минут
Ждём объявление о пгодаже коттеджа за 30 млн. Тепегь видимо Наглию или Хранцыю поедит азваливать...
За державу обидно!
1 минута
Шимкив-—" Мы всегда смотрели и будем смотреть вперед......" Жаль товарищ забыл добавить -а пока мы у руля, идём и будем идти только назад(шутка)
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